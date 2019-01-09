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    Астахов: Надеемся, что Швед в ближайшую неделю к нам присоединится

    Химки
    Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил о сроках восстановления разыгрывающего Алексея Шведа.

    Алексей Швед
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    Напомним, что у лидера подмосковного клуба перелом проксимальной фаланги мизинца левой руки.

    «К сожалению, процесс реабилитации Алексея затянулся, он дольше, чем мы рассчитывали. Надеялись, что он будет играть в первых матчах после Нового года.

    Но мы надеемся, что в ближайшую неделю он к нам присоединится», — приводит слова Астахова ТАСС.

    Добавим, что во вторник, 8 января, «Химки» обыграли «Фенербахче», прервав 12-матчевую победную серию турецкой команды в Евролиге. После 17 туров подмосковная команда занимает 12-е место. 0

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