«Лейкерс» разобрались с «Шарлотт», домашние успехи «Оклахомы» и «Финикса»

на домашней площадке принимали уступил с разгромным счетом.

Леброн Джеймс nba.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Итоговый результат поединка — 100:128 (22:32, 28:25, 17:40, 33:31) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 24 очков, 12 подборов и 11 передач. Трипл-дабл также в активе разыгрывающего Лонзо Болла (16 очков, 10 подборов, 10 передач и 5 перехватов). У Джавейла Макги 19 очков и 3 блокшота.

«Шарлотт» — «Лейкерс»

«Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и одержал победу со счетом 110:104 (30:25, 31:25, 25:19, 24:35). Для «Клипперс» это поражение стало третьим кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Пол Джордж, набравший 33 очка. Близок к трипл-даблу был лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, в активе которого 13 очков, 12 передач, 9 подборов и 6 перехватов.

«Оклахома» — «Клипперс»

«Финикс Санз» на домашней площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 107:99 (28:30, 28:28, 29:24, 22:17).

В составе победителей 28 очков набрал Девин Букер. Дабл-даблом из 18 очков и 12 подборов отметился Деандре Эйтон. У «Миннесоты» дабл-даблы в активе Карла-Энтони Таунса (28 очков, 12 подборов) и Дарио Шарича (15 очков, 11 подборов).

«Миннесота» — «Финикс»

Другие результаты:

«Детройт» — «Бостон» — 113:104 (33:33, 24:23, 28:22, 28:26)

«Мемфис» — «Хьюстон» — 97:105 (29:36, 11:25, 25:18, 32:26)

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 93:98 (28:21, 34:22, 16:31, 15:24)

«Орландо» — «Юта» — 96:89 (14:14, 19:21, 22:24, 41:30) 0