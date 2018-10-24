50 очков Гриффина помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня регулярного чемпионата НБАна домашней площадке принимали одержал победу в овертайме со счетом 133:132 (27:28, 34:36, 26:30, 33:26, 13:12).

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Главным героем встречи стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, который оформил дабл-дабл из 50 очков и 14 подборов. Дабл-даблом также отметился центровой Андре Драммонд (14 очков, 16 подборов). Реджи Джексон набрал 23 очка.

Самым результативным игроком в составе «Сиксерс» стал Джоэл Эмбиид, в его активе 33 очка, 11 подборов, 7 передач и 3 блокшота. Защитник Джей Джей Редик набрал 30 очков.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 116:109 (27:26, 32:36, 32:22, 25:25)

«Денвер» — «Сакраменто» — 126:112 (33:26, 35:29, 37:26, 21:31) 0