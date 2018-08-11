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    Аргентинский разыгрывающий покинул «Зенит»

    Зенит Лига ВТБ
    Разыгрывающий Николас Лапровиттола и «Зенит» договорились о досрочном расторжении контракта, сообщают «Известия».

    Николас Лапровиттола
    Николас Лапровиттола
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    Его соглашение было рассчитано еще на один сезон. Ранее появилась информация, что 28-летний аргентинец является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

    Лапровиттола перебрался в «Зенит» перед стартом прошлого сезона, но так и не смог проявить себя в петербургской команде. Аргентинец принял участие всего в девяти матчах Единой лиги ВТБ (4,2 очка, 2,8 передачи в среднем за игру) и после затяжного конфликта с главным тренером Василием Карасевым перешел в аренду в испанский «Ховентуд», где стал одним из лидеров и был признан самым ценным игроком Лиги АСВ. 0

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