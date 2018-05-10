«Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал конференции

Наибольший вклад в успех «кельтов» внес Джейсон Тейтум, набравший 25 очков. Джейлен Браун добавил в копилку 24 очка, Терри Розир — 17.
У «Сиксерс» дабл-даблы оформили Джоэл Эмбиид (27 очков и 12 подборов) и Дарио Шарич (27 очков и 10 подборов). Бен Симмонс набросал 18 баллов, Джей Джей редик — 14.
«Селтикс» выиграли серию 4-1 и вышли в финал «Востока», где встретятся с «Кливлендом». Матчи третьего раунда плей-офф НБА стартуют 14 мая.
«Селтикс» обыграли «Сиксерс» в шестом матче
25 очков Джейсона Тейтума