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    «Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел в финал конференции

    НБА Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс
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    «Селтикс» обыграли «Сиксерс» в шестом матче
    На фото:«Селтикс» обыграли «Сиксерс» в шестом матче
    «Бостон» нанес поражение «Филадельфии» в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА — 114:112 (25:24, 36:28, 22:30, 31:30).

    Наибольший вклад в успех «кельтов» внес Джейсон Тейтум, набравший 25 очков. Джейлен Браун добавил в копилку 24 очка, Терри Розир — 17.

    У «Сиксерс» дабл-даблы оформили Джоэл Эмбиид (27 очков и 12 подборов) и Дарио Шарич (27 очков и 10 подборов). Бен Симмонс набросал 18 баллов, Джей Джей редик — 14.

    «Селтикс» выиграли серию 4-1 и вышли в финал «Востока», где встретятся с «Кливлендом». Матчи третьего раунда плей-офф НБА стартуют 14 мая.

    «Селтикс» обыграли «Сиксерс» в шестом матче
    25 очков Джейсона Тейтума
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