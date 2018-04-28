Украли победу? ЦСКА победил «Химки» и вышел в «Финал четырех»

«Химки» отыгрались с «-17»

«Отсутствие лидеров сказывалось на "армейцах" в предыдущих трех играх серии. Первая половина неизменно оставалась за химчанами. ЦСКА приходилось догонять уже после большого перерыва. В этот же раз все было наоборот. Гости уже в первой четверти наколотили в корзину хозяев 32 очка. Высокая результативность сохранилась и в следующие 10 минут.

Химчане раз за разом проигрывали подбор под своим щитом и позволяли "армейцам" забивать ровно половину их трехочковых попыток. В итоге после первой половины на табло горели весьма удручающие для подопечных Георгиоса Барцокаса — 44:57.

Когда ЦСКА имеет 17 очков преимущества, вряд ли кто-то даже в глубине души будет верить в победу соперника. Интрига в таких случаях обычно теряется, болельщики начинают уходить с арены, а букмекеры просто перестают давать какие-либо коэффициенты на успех оппонента.

Но "Химки" доказали, что в баскетболе возможно абсолютно все. Пара неточных передач и несколько промахов Кори Хиггинса в концовке третьей четверти перевернули игру с ног на голову. Хозяевам хватило всего лишь 3 минуты, чтобы превратить "-17" в "-6" и вернуться в матч по-настоящему», — говорится в материале Дмитрия Колинова на Sport24.

«Химки» упорно отказывались сдаваться

«Попадание Марковича в начале четвертой четверти вывело "Химки" на отметку "-3". ЦСКА в ответ тоже набрал 11 очков подряд – три попадания издали, два из которых на счету проведшего лучший матч в серии Воронцевича. Но "Химки" упорно отказывались сдаваться – бомбардирское шоу в исполнении Шведа, набравшего в этот вечер рекордные для плей-офф 36 очков, не просто позволяло им держаться на плаву. Хозяева ответили ударом на удар, и после очередной "трешки" Шведа вышли вперед за минуту до конца – просто фантастический матч!

«Химки» попытались подать протест на судейство в матче с ЦСКА Баскетбольный клуб «Химки» попытался опротестовать решение судей четвертого матча плей-офф Евролиги, в котором он уступил ЦСКА

В жаркой концовке нервы не выдержали сначала у Гилла, смазавшего штрафной за 20 секунд до конца. А затем — у судей, после попадания Хиггинса остановивших быстрый ответный прорыв "Химок", который должен был закончиться попаданием Дженкинса за секунду до конца. По ходу атаки испанский арбитр дал свисток — причиной стало то, что во время паузы в игре не была сделана замена. На вторую попытку у "желто-синих" уже не было сил», — пишет автор «СЭ» Антон Бабошин.

Вопросов к судейству нет

«Два очка и не могли быть засчитаны – Дженкинс забивал после свистка, то есть сигнала об остановке игры. Такое не засчитывают ни в одном виде спорта, даже в хоккее, где судьи порой останавливают игру просто потому, что потеряли шайбу из вида», — пишет известный комментатор и колумнист «Советского спорта» Алексей Андронов.

Могли ли секретари «помочь» хозяевам, «забыв» об их просьбе? Вряд ли где-то, кроме низших дивизионов чемпионатов Греции или Турции, где нет видеосъемки, кто-то рискнет так себя вести. Есть же соперник, его игроки и тренеры, они видели как Ханикатт просил замену. Возможно, видели, что никто ее не отменял.

В любом случае, все разговоры о судейской помощи армейцам совершенно беспочвенны. Судья свистел по сигналу секретарей, а они на матч предоставляются домашней командой. Убежден, что скоро все признают – имело место трагичная, но в то же время обычная для спорта несогласованность.

У судей по американскому футболу есть любимая приговорка – хуже всех правила игры знают игроки и тренеры. Иногда ее стоит вспоминать. Заранее, а не постфактум.

«Химки» проиграли серию самым обидным образом

«"Химки" должны были сыграть в "Финале четырех" в этом году. Это было понятно с самого начала.

"Химки" доказали, что достойны этого в серии с ЦСКА. Потому что не сломались, когда немецкая Пантера увидела заступ. Потому что сумели решить практически все задачки Итудиса – не проигрывать щит, раскрепостить Шведа, играть без Шведа и двигать мяч, доставать со скамейки парней, которые были бы полезны, затруднять жизнь вариативному нападению ЦСКА. Потому что Швед – это лучшее, что есть в европейском баскетболе.

Но что-то не сработало. И дело тут не в судьях. "Химки" проиграли в каких-то мелочах. Провалили борьбу за подборы в первом матче. Не смогли попасть из-под кольца в важные моменты во втором. Допустили слишком много ничем не обусловленных потерь в четвертом. "Химки" все время были близки, но какие-то внутренние дефекты их сдерживали.

Возможно, это как раз то, из-за чего Барцокас все время говорит об отсутствии опыта», — резюмирует автор Sports.ru Филипп Прокофьев.

ЦСКА заслужил

«Пятнадцатый "Финал четырех" за шестнадцать лет. Это фантастика, и ЦСКА заслужил поздравления. Независимо от того, чья ошибка похоронила "Химки": судьи-секретаря, арбитров в поле или собственного тренерского штаба.

Шестнадцать лет ЦСКА не проигрывает в сериях плей-офф. Ну, то есть вообще. Ни в России, ни в Европе. Долгая серия снижает вероятность сенсаций – а когда их нет, ЦСКА абсолютно лучший. "Финал четырех" в последние 16 лет был единственным способом отобрать у москвичей чемпионский титул. "Реал", "Фенербахче" и "Жальгирис" уже готовы. Белград ждет». — говорится в статье на «Матч ТВ».