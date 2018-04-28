«Химки» попытались подать протест на судейство в матче с ЦСКА

Баскетбольный клубпопытался опротестовать решение судей четвертого матча плей-офф Евролиги, в котором он уступил(88:89, 1-3).

Основанием для подачи протеста стало то, что арбитр встречи словенец Саша Пукл после попадания Кори Хиггинса, сделавшего счет 88:89, дал «Химкам» ввести мяч в игру и запустил время на их атаку, но за 2,7 секунды до конца встречи остановил матч.

Уже после свистка, вызванного сигналом хронометриста о замене, Чарльз Дженкинс отправил мяч в кольцо, но это попадание не было засчитано.

Судьи отсчитали время обратно до 5 секунд и дали возможность хозяевам заново провести последнюю атаку, которая закончилась неточным броском Сергея Мони.

Протест «Химок» не был принят. Причиной было названо то, что клубом не была соблюдена процедура его подачи, сообщает «Спорт-Экспресс».