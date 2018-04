«Юта» одержала третью победу над «Оклахомой»

одержала победу надв четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 113:96 (24:30, 34:22, 32:21, 23:23).

Наибольший вклад в успех «Джаз» внес Донован Митчелл, собравший 33 очка. 20 очков набрал Джо Инглс, Руди Гобер к 16 очкам добавил 10 подборов.

У «Тандер» выделялись Пол Джордж (32) и Рассел Уэстбрук (23 + 14 подборов).

«Хьюстон» разгромил «Миннесоту» «+19»

Счет в серии стал 3-1 в пользу «джазменов». Пятый матч состоится 25 апреля.

Mitchell. Splash.

He has 33! The most ever by a @Jazz rookie in the #NBAPlayoffs, passing Karl Malone who tallied 31 points as a rook.#TakeNote pic.twitter.com/vapEpqydzS