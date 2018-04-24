ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Хьюстон» разгромил «Миннесоту» «+19»

    НБА Миннесота Тимбервулвз Хьюстон Рокетс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джеймс Харден
    На фото:Джеймс Харден
    Баскетболисты «Миннесоты» потерпели поражение от «Хьюстона» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19).

    Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Рокетс» набрали 50 очков. По количеству набранных очков за четверть «Хьюстон» вышел на второе место в истории НБА. Рекорд удерживают «Лейкерс» (51 очко).

    Самым результативным игроком встречи стал лидер «ракет» Джеймс Харден, на счету которого 36 очков. Крис Пол добавил в копилку 25 очков, Эрик Гордон — 18.

    В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс (22 очка и 15 подборов), в активе Джимми Батлера 19 очков, у Деррика Роуза — 17.

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч состоится 25 апреля.


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 22/04
    • «Юта» вышла вперед в серии с «Оклахомой»
  • 22/04
    • «Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА
  • 19/04
    • «Кливленд» сравнял счет в серии с «Индианой», «Юта» победила «Оклахому»
  • 16/04
    • «Индиана» победила в Кливленде, «Хьюстон» одолел «Миннесоту»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
  • 1,62
    •
  • Экспресс дня. «Ньюкасл» возьмет очки на «Гудисоне»
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 апреля
  • 4,03
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 23/04
    • «Кливленд» сравнял счет в серии с «Индианой», «Вашингтон» обыграл «Торонто»
  • 23/04
    • «Сан-Антонио» сократил отставание в серии с «Голден Стэйт»
  • 23/04
    • Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу
  • 22/04
    • «Милуоки» сравнял счет в серии с «Бостон Селтикс»
  • 22/04
    • «Нижний Новгород» переиграл «Зенит»
  • 22/04
    • Маркифф Моррис оштрафован за толчок арбитра, его брат — за критику судейства
  • 22/04
    • «Юта» вышла вперед в серии с «Оклахомой»
  • 22/04
    • «Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА
  • 21/04
    • В НБА опасаются, что реформа драфт-лотереи не решит проблему «слива» сезона
  • 21/04
    • Лидер «Голден Стэйт» вернется к тренировкам в субботу
  • 21/04
    • «Индиана» обыграла «Кливленд», «Милуоки» сильнее «Бостона»
  • 20/04
    • Баскетболистки УГМК обыграли «Динамо» в полуфинале Евролиги
  • 20/04
    • Кевин Дюрант вошел в число 100 самых влиятельных людей мира по версии Time
  • 20/04
    • «Голден Стэйт» и «Нью-Орлеан» одержали третьи победы
  • 20/04
    • Итудис: ЦСКА сегодня действовал мудро
  • 20/04
    • Кириленко: В этом сезоне много жалоб на судейство в Евролиге
  • 19/04
    • ЦСКА второй раз обыграл «Химки» в плей-офф Евролиги
  • 19/04
    • Лидер ЦСКА выбыл на 3-4 недели
  • 19/04
    • Баскетболистки турецкого «Галатасарая» завоевали Кубок Европы
  • 19/04
    • «Кливленд» сравнял счет в серии с «Индианой», «Юта» победила «Оклахому»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США