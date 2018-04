«Хьюстон» разгромил «Миннесоту» «+19»

Баскетболистыпотерпели поражение отв четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19).

Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Рокетс» набрали 50 очков. По количеству набранных очков за четверть «Хьюстон» вышел на второе место в истории НБА. Рекорд удерживают «Лейкерс» (51 очко).

Самым результативным игроком встречи стал лидер «ракет» Джеймс Харден, на счету которого 36 очков. Крис Пол добавил в копилку 25 очков, Эрик Гордон — 18.

В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс (22 очка и 15 подборов), в активе Джимми Батлера 19 очков, у Деррика Роуза — 17.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Хьюстона». Пятый матч состоится 25 апреля.

