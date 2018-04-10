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    «Денвер» обыграл «Портленд», «Майами» уступил «Оклахоме»

    НБА Детройт Пистонс Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Чикаго Буллз Майами Хит Оклахома-Сити Тандер Нью-Йорк Никс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс Сакраменто Кингз Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс
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    Никола Йокич
    На фото:Никола Йокич
    Баскетболисты «Денвера» нанесли поражение «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА, продлив свою победную серию до шести матчей, — 88:82 (28:23, 14:26, 24:20, 22:13).

    У «Наггетс» 22 очка собрал Уилл Бартон, Никола Йокич оформил трипл-дабл из 15 очков, 20 подборов и 11 передач, по 12 баллов собрали Джамал Мюррей и Гэри Харрис.

    Самым результативным в составе «Трэйл Блэйзерс» стал Дэмиен Лиллард, в активе которого 25 очков. Дабл-дабл оформил Юсуф Нуркич (20 + 19 подборов), Си Джей Макколум набросал 16 очков.

    «Денвер» занимает девятое место в таблице Западной конференции (46 побед, 35 поражений), имея равные показатели с «Миннесотой». «Портленд» — на третьей строке (48-33).

    «Майами» на своей площадке проиграл «Оклахоме-Сити» — 93:115 (27:21, 25:28, 29:27, 12:39).

    Лучшим игроком матча стал разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 23 очков, 18 подборов и 13 передач. Пол Джордж добавил в копилку 27 очков, Джереми Грант — 17.

    У «Хит» выделялись Джош Ричардсон (18) и Хассан Уайтсайд (16).

    Эта победа гарантировала «Оклахоме» выход в плей-офф — «громовые» идут шестыми на «Западе» (47-34). «Майами» — седьмой на «Востоке» (43-38).

    Трипл-дабл Рассела Уэстбрука

    Другие результаты:

    «Детройт» – «Торонто» — 98:108 (32:32, 28:25, 20:28, 18:23)
    «Нью-Йорк» – «Кливленд» — 109:123 (25:26, 24:35, 28:29, 32:33)
    «Бруклин» – «Чикаго» — 114:105 (29:26, 33:29, 24:28, 28:22)
    «Миннесота» – «Мемфис» — 113:94 (20:26, 36:27, 27:22, 30:19)
    «Милуоки» – «Орландо» — 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19)
    «Сан-Антонио» – «Сакраменто» — 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19)
    «Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 100:113 (23:31, 26:28, 22:34, 29:20)

    Дабл-дабл Леброна Джеймса в матче с «Нью-Йорком»
    41 очко Алена Краббе в игре с «Чикаго»
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