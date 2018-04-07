«Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Торонто» сильнее «Индианы»

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На фото: Джимми Батлер nba.com

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32).

Лидер «Сиксерс» бен Симмонс оформил трипл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 13 передач, Джей Джей Редик добавил в копилку 28 очков, Марко Белинелли — 23. Эрсан Ильясова к 17 очкам добавил 11 подборов.

У «Кавальерс» трипл-дабл на счету Леброна Джеймса — 44 очка, 11 подборов и 11 передач. Джефф Грин набросал 33 очка, Кевин Лав — 17.

«Филадельфия» занимает третье место в таблице Восточной конференции (49 побед, 30 поражений), «Кливленд» идет следом (49-31).

Дуэль Леброна Джеймса и Бена Симмонса

на своей площадке проиграли— 96:113 (26:30, 32:21, 15:29, 23:33).

Джефф Тиг принес «Тимбервулвз» 25 очков, по 18 баллов собрали Джимми Батлер и Тадж Гибсон, последний добавил к ним 10 подборов.

У «озерных» выделялись Джош Харт (20 + 11 подборов) и Джулиус Рэндл (20 + 10 подборов).

«Миннесота» идет восьмой на «Западе» (45-35), «Лейкерс» — на 11-й строке (34-45).

Другие результаты:

«Орландо» – «Шарлотт» — 100:137 (25:43, 24:29, 26:31, 25:34)

«Вашингтон» – «Атланта» — 97:103 (22:21, 26:31, 29:29, 20:22)

«Детройт» – «Даллас» — 113:106 OT (22:24, 31:30, 25:21, 23:26, 12:5)

«Бостон» – «Чикаго» — 111:104 (30:30, 25:28, 24:18, 32:28)

«Нью-Йорк» – «Майами» — 122:98 (34:23, 29:27, 33:28, 26:20)

«Мемфис» – «Сакраменто» — 93:94 (22:25, 26:19, 15:24, 30:26)

«Финикс» – «Нью-Орлеан» — 103:122 (21:39, 25:24, 24:23, 33:36)

«Торонто» — «Индиана» — 92:73 (26:14, 19:19, 27:16, 20:24)