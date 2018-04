«Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Торонто» сильнее «Индианы»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32).

Лидер «Сиксерс» бен Симмонс оформил трипл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 13 передач, Джей Джей Редик добавил в копилку 28 очков, Марко Белинелли — 23. Эрсан Ильясова к 17 очкам добавил 11 подборов.

У «Кавальерс» трипл-дабл на счету Леброна Джеймса — 44 очка, 11 подборов и 11 передач. Джефф Грин набросал 33 очка, Кевин Лав — 17.

«Филадельфия» занимает третье место в таблице Восточной конференции (49 побед, 30 поражений), «Кливленд» идет следом (49-31).

на своей площадке проиграли— 96:113 (26:30, 32:21, 15:29, 23:33).

Джефф Тиг принес «Тимбервулвз» 25 очков, по 18 баллов собрали Джимми Батлер и Тадж Гибсон, последний добавил к ним 10 подборов.

У «озерных» выделялись Джош Харт (20 + 11 подборов) и Джулиус Рэндл (20 + 10 подборов).

«Миннесота» идет восьмой на «Западе» (45-35), «Лейкерс» — на 11-й строке (34-45).

Jeff Teague posts 25 PTS, 8 AST to fuel the @Timberwolves victory in LA! #AllEyesNorth pic.twitter.com/3fzS7mP67p