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    «Денвер» одержал важную победу над «Миннесотой»

    НБА Денвер Наггетс Миннесота Тимбервулвз
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    Никола Йокич
    На фото:Никола Йокич
    «Денвер» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей, обыграв на своей площадке «Миннесоту» со счетом 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24).

    Наибольший вклад в успех «Наггетс» внес Джамал Мюррей, набравший 22 очка. Девин Харрис собрал 20 очков, Никола Йокич остановился в шаге от трипл-дабла — 16 очков, 14 подборов и 9 передач.

    У «Тимбервулвз» выделялись Карл Таунс (26 + 13 подборов) и Тадж Гибсон (17 + 14 подборов).

    В таблице Западной конференции «Денвер» занимает девятое место (44 победы, 35 поражений). «Миннесота» с аналогичными показателями — восьмая.


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