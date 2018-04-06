«Денвер» одержал важную победу над «Миннесотой»

Наибольший вклад в успех «Наггетс» внес Джамал Мюррей, набравший 22 очка. Девин Харрис собрал 20 очков, Никола Йокич остановился в шаге от трипл-дабла — 16 очков, 14 подборов и 9 передач.
У «Тимбервулвз» выделялись Карл Таунс (26 + 13 подборов) и Тадж Гибсон (17 + 14 подборов).
В таблице Западной конференции «Денвер» занимает девятое место (44 победы, 35 поражений). «Миннесота» с аналогичными показателями — восьмая.
Jokic (16 PTS, 14 REB, 9 AST) flirts with triple-double to lead the @Nuggets to a clutch W & tie for 8th place in the West! pic.twitter.com/wfZLj8T5Xd— NBA (@NBA) 6 апреля 2018 г.