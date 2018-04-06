«Юта» разгромила «Клипперс», «Кливленд» выиграл у «Вашингтона»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 119:115 (39:26, 20:28, 23:36, 37:25).

Героем встречи стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, остановившийся в шаге от трипл-дабла (33 очка, 14 передач и 9 подборов). Джефф Грин добавил в копилку 21 очко, Кевин Лав — 16.

В составе «Уизардс» выделялся Джон Уолл, на счету которого 28 очков, 14 передач и 3 перехвата. Отто Портер набросал 18 очков, Маркифф Моррис — 15.

«Кливленд» занимает третье место в таблице Восточной конференции (49-30), «Вашингтон» — восьмой (42-37).

«Юта» на своей площадке разгромила «Клипперс» — 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28).

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий «парусников» Остин Риверс и защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравшие по 19 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил французский центровой хозяев Руди Гобер. На счету Джо Инглса 11 очков и 9 передач.

«Юта» одержал четвертую победу кряду и идет четвертой на «Западе» (46-33), «Клипперс» — на 10-й строке (42-37).

Другие результаты:

«Индиана» – «Голден Стэйт» — 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)

«Хьюстон» – «Портленд» — 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)

«Милуоки» – «Бруклин» — 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)