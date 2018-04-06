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    «Юта» разгромила «Клипперс», «Кливленд» выиграл у «Вашингтона»

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    Донован Митчелл
    На фото:Донован Митчелл
    Баскетболисты «Кливленда» нанесли поражение «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115 (39:26, 20:28, 23:36, 37:25).

    Героем встречи стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, остановившийся в шаге от трипл-дабла (33 очка, 14 передач и 9 подборов). Джефф Грин добавил в копилку 21 очко, Кевин Лав — 16.

    В составе «Уизардс» выделялся Джон Уолл, на счету которого 28 очков, 14 передач и 3 перехвата. Отто Портер набросал 18 очков, Маркифф Моррис — 15.

    «Кливленд» занимает третье место в таблице Восточной конференции (49-30), «Вашингтон» — восьмой (42-37).

    «Юта» на своей площадке разгромила «Клипперс» — 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28).

    Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий «парусников» Остин Риверс и защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравшие по 19 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил французский центровой хозяев Руди Гобер. На счету Джо Инглса 11 очков и 9 передач.

    «Юта» одержал четвертую победу кряду и идет четвертой на «Западе» (46-33), «Клипперс» — на 10-й строке (42-37).

    Другие результаты:

    «Индиана» – «Голден Стэйт» — 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)
    «Хьюстон» – «Портленд» — 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)
    «Милуоки» – «Бруклин» — 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)

    Дуэль Леброна Джеймса и Джона Уолла
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