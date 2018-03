Форвардстал игроком «Филадельфии», сообщается на официальном сайте «Сиксерс».

Текущий сезон Ильясова начинал в «Атланте», которая в конце февраля выкупила контракт 30-летнего баскетболиста. В составе «Хоукс» турок провел 46 матчей, набирая в среднем по 10,9 очка и 5,5 подбора.

Ильясова уже выступал в составе «Филадельфии» в сезоне-2016/17. Также форвард играл в НБА за «Милуоки», «Детройт», «Орландо» и «Оклахому-Сити».

