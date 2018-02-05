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    Защитник «Хьюстона» и центровой «Детройта» — лучшие игроки недели в НБА

    НБА Детройт Пистонс Хьюстон Рокетс
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    Джеймс Харден
    На фото:Джеймс Харден
    Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден и центровой «Детройта» Андре Драммонд названы лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации.

    Об этом сообщает официальный «Твиттер» НБА.

    На прошлой неделе Харден помог «Рокетс» одержать три победы в трех матчах, набирая в среднем 34,7 очка, делая 10,3 передачи и совершая 6,0 подбора за матч.

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    Что касается Драммонда, то он также поучаствовал в трех победах своей команды. На счету центрового — 19,3 очка, 19,0 подбора и 3,3 перехвата в среднем за игру.


    В регулярном чемпионате НБА «Хьюстон» идет вторым на Западе, а «Детройт» — девятым на Востоке.

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