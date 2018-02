Защитник «Хьюстона» и центровой «Детройта» — лучшие игроки недели в НБА

Защитники центровойназваны лучшими игроками недели в

Об этом сообщает официальный «Твиттер» НБА.

На прошлой неделе Харден помог «Рокетс» одержать три победы в трех матчах, набирая в среднем 34,7 очка, делая 10,3 передачи и совершая 6,0 подбора за матч.

«Хьюстон» разгромил «Кливленд» «+32», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»

Что касается Драммонда, то он также поучаствовал в трех победах своей команды. На счету центрового — 19,3 очка, 19,0 подбора и 3,3 перехвата в среднем за игру.

