«Финикс» победил «Даллас», Канаан сломал лодыжку

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27).

Самым результативным игроком в составе «Санз» стал Джош Джексон, набравший 21 очко. Ти Джей Уоррен заработал 20 очков, Маркис Крисс оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов, Девин Букер добавил в копилку 15 пунктов.

У «Маверикс» 17 очков на счету Денниса Смита, 15 — у Харрисона Барнса, Дирк Новицки набрал 14 очков и сделал 10 подборов.

«Кливленд» победил «Майами», «Бостон» разгромил «Нью-Йорк»

Защитник «Санз» Айзея Канаан в конце первой четверти во время атаки на кольцо неудачно приземлился на левую ногу и сломал лодыжку. Баскетболиста увезли с площадки на носилках. В «Финиксе» подтвердили, что Айзея выбыл из строя до конца сезона.

«Портленд» обыграл «Чикаго», Макколум набрал 50 очков

«Финикс» занимает 13-е место в таблице Западной конференции (18 побед, 34 поражения), «Даллас» — 15-й (16-36).

Isaiah Canaan wheeled off the court. Prayers up. pic.twitter.com/N31LjzhKNv