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    «Финикс» победил «Даллас», Канаан сломал лодыжку

    НБА Финикс Санз Даллас Маверикс
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    Баскетболисты «Финикса» нанесли поражение «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27).

    Самым результативным игроком в составе «Санз» стал Джош Джексон, набравший 21 очко. Ти Джей Уоррен заработал 20 очков, Маркис Крисс оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов, Девин Букер добавил в копилку 15 пунктов.

    У «Маверикс» 17 очков на счету Денниса Смита, 15 — у Харрисона Барнса, Дирк Новицки набрал 14 очков и сделал 10 подборов.

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    Защитник «Санз» Айзея Канаан в конце первой четверти во время атаки на кольцо неудачно приземлился на левую ногу и сломал лодыжку. Баскетболиста увезли с площадки на носилках. В «Финиксе» подтвердили, что Айзея выбыл из строя до конца сезона.

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    «Финикс» занимает 13-е место в таблице Западной конференции (18 побед, 34 поражения), «Даллас» — 15-й (16-36).


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