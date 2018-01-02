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    «Бруклин» без Мозгова победил «Орландо», «Миннесота» переиграла «Лейкерс»

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    Аллен Крэбб
    На фото:Аллен Крэбб
    Баскетболисты «Бруклина» нанесли поражение «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:95 (22:27, 25:21, 24:22, 27:25).

    Наибольший вклад в успех «Нетс» внесли Джарретт Аллен (16 очков), Аллен Крэбб (15) и Карис ЛеВерт (15). ДеМарре Кэрролл к 14 очкам добавил 10 подборов. Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

    У «Мэджик» выделялись Аарон Гордон (20 + 12 подборов), Элфрид Пэйтон (17) и Бисмарк Бийомбо (13 + 17 подборов).

    «Бруклин» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (14 побед, 23 поражения), «Орландо» — 14-й (12-26).

    «Миннесота» на своей площадке обыграла «Лейкерс» — 114:96 (30:18, 30:30, 31:28, 23:20).

    Джимми Батлер принес хозяевам 28 очков, Эндрю Уиггинс — 21, Карл Таунс оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. У «озерных» лучшими были Джордан Кларксон (20) и Джулиус Рэндл (15 + 12 подборов).

    «Миннесота» идет четвертой на «Западе» (24-14), «Лейкерс» — на 15-й строке (11-25).

    Другие результаты:

    «Торонто» – «Милуоки» — 131:127 OT (35:30, 25:26, 28:28, 26:30, 17:13)
    «Чикаго» – «Портленд» — 120:124 OT (23:31, 30:21, 34:31, 25:29, 8:12)



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