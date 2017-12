«Бруклин» без Мозгова проиграл «Бостону», «Хьюстон» взял реванш у «Лейкерс»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 108:105 (38:28, 23:31, 21:17, 26:29).

Наибольший вклад в успех «Селтикс» внес Кайри Ирвинг, набравший 28 очков. Маркус Моррис добавил в копилку 15 очков, Эл Хорхофрд оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

У «Нетс» выделялись Рондэй Холлис-Джефферсон (22 + 12 подборов), Карис ЛеВерт (16) и Куинси Эйси (14). Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Бостон» занимает первое место в таблице Восточной конференции (30 побед, 10 поражений), «Бруклин» — 12-й (13-23).

«Хьюстон» взял реванш у «Лейкерс» за поражение 21 декабря и прервал свою неудачную серию — 148:142 OT (44:37, 21:35, 25:29, 32:21, 26:20).

У «Рокетс» дабл-даблы оформили Джеймс Харден (40 очков и 11 передач) и Крис Пол (28 очков и 11 передач). Тревор Ариза добавил в копилку 26 очков, Эрик Гордон — 14.

В составе «озерных» лучшими были Джулиус Рендл (29 + 15 подборов), Джош Харт (26) и Кайл Кузма (23). Тайлер Эннис отметился 20 очками и 11 передачами.

«Хьюстон» идет вторым на «Западе» (26-9), «Лейкерс» — 15-й (11-24).

Другие результаты:

«Вашингтон» – «Чикаго» — 114:110 (30:38, 29:25, 24:26, 31:21)

«Индиана» – «Миннесота» — 90:107 (13:23, 25:26, 20:38, 32:20)

«Оклахома-Сити» – «Даллас» — 113:116 (32:35, 31:22, 22:27, 28:32)

«Клипперс» – «Шарлотт» — 106:98 (29:22, 13:30, 33:14, 31:32)

«Сакраменто» – «Мемфис» — 96:114 (22:36, 24:28, 17:26, 33:24)

«Финикс» – «Филадельфия» — 110:123 (32:38, 17:25, 40:29, 21:31)

Four Lakers score 20+ in Lakers double-overtime loss in Houston pic.twitter.com/2YoZk9cNWi — Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 января 2018 г.

Julius Randle becomes the first Laker since to have at least 29 points, 15 rebounds and 6 assists since Shaq in 2004 #NBAVote #LakeShow pic.twitter.com/0uD3v24D5r — Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 января 2018 г.

Josh Hart scores a career-high 26 points in the Lakers game vs Houston #NBAVote #LakeShow pic.twitter.com/4fvPiutMxO — Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 января 2018 г.