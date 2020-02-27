Бах: Не буду подливать масла в огонь спекуляций об отмене Олимпиады

Бах подчеркнул, что МОК настроен проводить Олимпиаду в намеченные сроки.
«Мы целиком и полностью нацелены на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая стартует 24 июля. Перенос или отмена игр? Я не буду подливать масла в огонь этих спекуляций», — цитирует Баха KYODO.
«Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр», — также сказал президент МОК.
Летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония) должная пройти с 24 июля по 9 августа.
Число погибших от коронавируса по всему миру по последним данным превысило 2800 человек. 0