Бах: Не буду подливать масла в огонь спекуляций об отмене Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета (МОК)ответил на вопрос о возможном переносе или отмене летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) в связи с эпидемией коронавируса.

Бах подчеркнул, что МОК настроен проводить Олимпиаду в намеченные сроки.

«Мы целиком и полностью нацелены на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая стартует 24 июля. Перенос или отмена игр? Я не буду подливать масла в огонь этих спекуляций», — цитирует Баха KYODO.

«Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр», — также сказал президент МОК.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония) должная пройти с 24 июля по 9 августа.

Число погибших от коронавируса по всему миру по последним данным превысило 2800 человек. 0