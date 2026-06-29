Сможет ли Серена Уильямс пройти первый круг Уимблдона?

прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.45

Американка Серена Уильямс сыграет против австралийки Майи Джойнт в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

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Уильямс

Несмотря на все опасения, Серена все-таки решила сыграть на Уимблдоне не только в парном, но и в одиночном разряде.

Опасения связаны с тем, что после своего недавнего возвращения 44-летняя американка пока не провела ни одного матча в одиночке.

Игровая практика Уильямс на данный момент ограничивается лишь двумя матчами в паре.

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В начале июня 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» вместе с Викторией Мбоко прошла раунд на «пятисотнике» в Лондоне.

Вскоре после этого Серена вместе с Каролиной Муховой проиграла на старте турнира в Берлине.

«До последнего не была уверена. Честно говоря, и сейчас не уверена, но посмотрим», — сказала Уильямс, комментируя свое решение сыграть на Уимблдоне.

Серена Уильямс — семикратная чемпионка Уимблдона. Но также стоит уточнить, что в 2022 году, незадолго до завершения карьеры, она не смогла пройти первый круг на британском мэйджоре, проиграв француженке Армони Тан.

Свой последний на данный момент официальный матч в одиночном разряде Серена провела почти четыре года назад.

Джойнт

Майя второй раз в карьере сыграет в основной сетке Уимблдона.

В прошлом году австралийская теннисистка не смогла пройти первый круг, проиграв Людмиле Самсоновой.

Вопреки ожиданиям, Джойнт пока что можно назвать одним из главных разочарований сезона.

Джойнт провела 18 матчей в этом году. И на этом отрезке у нее три победы и 15 поражений.

После январского турнира в Аделаиде 20-летняя австралийка выиграла пока лишь один матч.

Ранее в июне Джойнт не прошла первый круг на травяных турнирах в Ноттингеме и Истборне, проиграв Юлии Стародубцевой и Эмилиане Аранго соответственно.

Джойнт завершила прошлый сезон в топ-30, тогда как в текущей версии рейтинга она занимает 87-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Уильямс в этом матче можно поставить за 2.21, победу Джойнт букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: несмотря на то, что австралийка ужасно проводит сезон, все равно наивно думать, что она не обыграет 44-летнюю соперницу. Все-таки важно учитывать, что свой предыдущий матч в одиночке Серена провела в 2022 году.

2.45 Победа Джойнт в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Уильямс — Джойнт принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Рекомендуемая ставка: победа Джойнт в двух сетах за 2.45.