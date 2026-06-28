прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 1.96

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против чешки Каролины Муховой в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Мухова

Каролина в минувшую субботу выиграла престижный турнир в Бад-Хомбурге.

Без везения, правда, не обошлось: в финале чешская теннисистка встречалась с Наоми Осакой, которая не смогла завершить матч из-за травмы стопы.

В остальных раундах Мухова выиграла у Ирины Камелии Бегу, Клары Таусон и Елены Габриэлы Русе.

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На «пятисотнике» в Берлине Мухова после разгромной победы над Шуай Чжан проиграла Мэдисон Киз.

Стоит также обратить внимание, как чешка выступала на Уимблдоне в предыдущих сезонах.

В 2019-м и 2021-м она дошла до четвертьфинала, тогда как в четырех предыдущих сезонах Мухова проиграла на старте британского мэйджора.

В текущем сезоне Каролина выиграла 29 из 37 матчей, а ее лучшим результатом пока остается победа на «тысячнике» в Дохе.

Захарова

Анастасия второй год подряд сыграет в основной сетке британского мэйджора.

Ключевое отличие от предыдущего сезона заключается в том, что на этот раз ей не пришлось участвовать в квалификации.

Правда, по итогам серии турниров на грунте российская теннисистка свалилась в конец первой сотни рейтинга. В текущей версии она занимает 85-ю строчку.

Захарова провела пять матчей на траве перед Уимблдоном.

На турнире в Ноттингеме 24-летняя россиянка проиграла в первом раунде квалификации 17-летней британке Ханне Клагмен.

В Истборне Захарова прошла отбор, выиграв у Лилли Таггер и Оксаны Селехметьевой. В основной сетке она сначала обыграла Юлию Стародубцеву, после чего разгромно уступила во втором круге Татьяне Марии.

После «тысячника» в Майами, на котором она дошла до третьего круга, Захарова до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.13, победу Захаровой букмекеры предлагают за 5.90.

Прогноз: в конце мая Анастасия проиграла чешской теннисистке в первом круге Ролан Гаррос — 5:7, 2:6.

Вероятно, Мухова снова обыграет Захарову. Правда, мы не уверены, что здесь будет разгромный счет. Успеет ли Каролина как следует восстановиться после турнира в Бад-Хомбурге?

1.96 Победа Муховой + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Мухова — Захарова позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Муховой + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.