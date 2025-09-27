прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.24

Испанец Карлос Алькарас сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 11:30 мск.

Алькарас

Карлос в первом раунде одержал победу над Себастьяном Баэсом — 6:4, 6:2.

Счет в данном случае совершенно не отображает весь драматизм матча против аргентинского теннисиста.

Дело в том, что в начале встречи Алькарасу пришлось брать медицинский перерыв из-за повреждения голеностоп.

В одном из игровых эпизодов Алькарас буквально рухнул на корт, настолько сильной была боль.

К счастью, обошлось, испанец все-таки смог продолжить матч. Более того, Алькарас показал отличный теннис, особенно во втором сете.

Прогнозы на теннис

Вот что сказал Карлос после матча с Баэсом: «Я переживал в первые минуты, потому что ощущения от голеностопа были вообще не лучшими. Но потом я стал чувствовать себя немного лучше. Я смог дойти до скамейки. Для меня это было облегчением. Сейчас я чувствую себя так же, и для меня это замечательно — потому что после матча организм остыл, но все не стало хуже. Это хороший знак».

Ну и пока что не было никаких новостей о том, что он может сняться с турнира.

Бергс

У Зизу в первом круге был тяжелейший матч против Алехандро Табило.

Бельгийский теннисист дожал чилийца только на решающем тай-брейке — 1:6, 7:6, 7:6.

На прошлой неделе Бергс проиграл китайцу Цзюньчэну Шану в первом круге турнира в Чэнду.

Также стоит обратить внимание, что после июньского турнира в Хертогенбосе, на котором он уступил в финале Габриэлу Диалло, Бергс до сих пор выиграл на уровне ATP лишь четыре матча.

Бергс очень неубедительно проводит вторую половину сезона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. Победу Бергса предлагают за 10.25.

Прогноз: если Карлоса не будет беспокоить повреждение ноги, он, конечно же, спокойно обыграет бельгийца.

2.24 Победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.24.