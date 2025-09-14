Циципас — Фонсека. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Кубок Дэвиса 14 сентября 2025 года

Стефанос Циципас
Жуан Фонсека
Циципас
Cтефанос в субботу одержал уверенную победу над Тьяго Сейботом-Уайлдом.
Вопреки ожиданиям, в этом матче вообще не было интриги, грек отдал бразильцу лишь три гейма — 6:2, 6:1.
Пожалуй, можно сказать, что Циципас показал свой лучший теннис за последние два-три месяца.
Но сильно обольщаться тоже не стоит, поскольку после апрельского турнира в Барселоне Циципас еще ни разу не выигрывал два матча подряд.
Летом он проигрывал таким соперникам, как Кристофер О'Коннелл, Бенжамен Бонзи, Бу Юньчаокэтэ и Даниэль Альтмайер.
Фонсека
Жоао в своем первом матче на этих выходных выиграл у Стефаноса Сакелларидиса.
Бразильцу тоже не понадобился дополнительный сет — 7:5, 6:3.
В конце августа Фонсека проиграл чеху Томашу Махачу во втором круге Открытого чемпионата США.
Перед этим латиноамериканец прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати и уступил Тристану Скулкейту в первом круге «тысячника» в Торонто.
В текущем сезоне Фонсека провел 47 матчей, в которых одержал 32 победы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Фонсеку, и на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.92.
Прогноз: скорее всего, здесь действительно будет серьезная битва. Результат этого матча может стать ключевым в противостоянии Бразилии и Греции. Поэтому логично предположить, что Циципас и Фонсека проведут затяжную встречу.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.