Циципас — Фонсека. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Кубок Дэвиса 14 сентября 2025 года

Грек Стефанос Циципас сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в рамках первого раунда Кубка Дэвиса. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Циципас

Cтефанос в субботу одержал уверенную победу над Тьяго Сейботом-Уайлдом.

Вопреки ожиданиям, в этом матче вообще не было интриги, грек отдал бразильцу лишь три гейма — 6:2, 6:1.

Пожалуй, можно сказать, что Циципас показал свой лучший теннис за последние два-три месяца.

Но сильно обольщаться тоже не стоит, поскольку после апрельского турнира в Барселоне Циципас еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

Прогнозы на теннис

Летом он проигрывал таким соперникам, как Кристофер О'Коннелл, Бенжамен Бонзи, Бу Юньчаокэтэ и Даниэль Альтмайер.

Фонсека

Жоао в своем первом матче на этих выходных выиграл у Стефаноса Сакелларидиса.

Бразильцу тоже не понадобился дополнительный сет — 7:5, 6:3.

В конце августа Фонсека проиграл чеху Томашу Махачу во втором круге Открытого чемпионата США.

Перед этим латиноамериканец прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати и уступил Тристану Скулкейту в первом круге «тысячника» в Торонто.

В текущем сезоне Фонсека провел 47 матчей, в которых одержал 32 победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Фонсеку, и на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.92.

Прогноз: скорее всего, здесь действительно будет серьезная битва. Результат этого матча может стать ключевым в противостоянии Бразилии и Греции. Поэтому логично предположить, что Циципас и Фонсека проведут затяжную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.