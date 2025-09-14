ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матия ПоповичНе Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА? Василие Аджич празднует голРеактивное Дерби Италии: «Юве» пережил шторм и вырвал у «Интера» победу Игроки Динамо празднуют голДва дубля и удаление Станковича: «Динамо» и «Спартак» расписали боевую ничью в нервном дерби
  • 10:37
    • «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 00:04
    • «Монако» без Головина обыграл «Осер» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Фонсека спокойно обыграет Циципаса?

    Циципас — Фонсека. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Кубок Дэвиса 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Стефанос Циципас Прогнозы на Жоао Фонсека Прогнозы на Кубок Дэвиса
    Прогноз и ставки на Циципас — Фонсека
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоао Фонсека
    Грек Стефанос Циципас сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в рамках первого раунда Кубка Дэвиса. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Кубок Дэвиса 14 Сентября 2025 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 18:30 Жуан Фонсека

    Жуан Фонсека

  • Бразилия
    •

    Циципас

    Cтефанос в субботу одержал уверенную победу над Тьяго Сейботом-Уайлдом.

    Вопреки ожиданиям, в этом матче вообще не было интриги, грек отдал бразильцу лишь три гейма — 6:2, 6:1.

    Пожалуй, можно сказать, что Циципас показал свой лучший теннис за последние два-три месяца.

    Но сильно обольщаться тоже не стоит, поскольку после апрельского турнира в Барселоне Циципас еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Прогнозы на теннис

    Летом он проигрывал таким соперникам, как Кристофер О'Коннелл, Бенжамен Бонзи, Бу Юньчаокэтэ и Даниэль Альтмайер.

    Фонсека

    Жоао в своем первом матче на этих выходных выиграл у Стефаноса Сакелларидиса. 

    Бразильцу тоже не понадобился дополнительный сет — 7:5, 6:3.

    В конце августа Фонсека проиграл чеху Томашу Махачу во втором круге Открытого чемпионата США.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Перед этим латиноамериканец прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати и уступил Тристану Скулкейту в первом круге «тысячника» в Торонто.

    В текущем сезоне Фонсека провел 47 матчей, в которых одержал 32 победы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Фонсеку, и на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.92.

    Прогноз: скорее всего, здесь действительно будет серьезная битва. Результат этого матча может стать ключевым в противостоянии Бразилии и Греции. Поэтому логично предположить, что Циципас и Фонсека проведут затяжную встречу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмадалиев — Иноуэ
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайрат — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Гастон — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пиза — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лилль — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Циципас — Фонсека: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 14.09.202518:30. Фонсека спокойно обыграет Циципаса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры