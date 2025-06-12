Чжэн — Кесслер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Лондоне 12 июня 2025 года

Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором круге турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 12 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Кесслер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чжэн

Циньвэнь еще не играла на этой неделе. Она попала в число сеяных, которые стартуют со второго круга.

Китаянка мощно провела заключительную часть грунтового сезона, по итогам которого вернулась в топ-5.

В середине мая Чжэн дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме, а в начале июня добралась до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

Но в контексте турнира в Лондоне важно добавить, что Чжэн ранее почти не играла на траве. В предыдущих сезонах она провел на этом покрытии в общей сложности 11 матчей — и на этом отрезке у нее три победы и восемь поражений.

Кесслер

Маккартни тем временем по-прежнему находится недалеко от топ-40 благодаря успешным выступлениям на харде в начале сезона.

В январе американка выиграла турнир в Хобарте, а в марте дошла до финала в Остине и до третьего круга в Майами.

С тех пор Кесслер выиграла лишь один матч на уровне основного тура.

В первом круге лондонского «пятисотника» Кесслер одержала победу над британкой Франческой Джонс — 6:2, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: сложно сказать, удалось ли китаянке как следует подготовиться к серии турниров на траве. Поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.