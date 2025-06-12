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    Чжэн проиграет первый в сезоне матч на траве?

    Чжэн — Кесслер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Лондоне 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Кесслер
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    Циньвэнь Чжэн
    Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором круге турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 12 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Кесслер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Чжэн

    Циньвэнь еще не играла на этой неделе. Она попала в число сеяных, которые стартуют со второго круга.

    Китаянка мощно провела заключительную часть грунтового сезона, по итогам которого вернулась в топ-5.

    В середине мая Чжэн дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме, а в начале июня добралась до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    Но в контексте турнира в Лондоне важно добавить, что Чжэн ранее почти не играла на траве. В предыдущих сезонах она провел на этом покрытии в общей сложности 11 матчей — и на этом отрезке у нее три победы и восемь поражений.

    Кесслер

    Маккартни тем временем по-прежнему находится недалеко от топ-40 благодаря успешным выступлениям на харде в начале сезона.

    В январе американка выиграла турнир в Хобарте, а в марте дошла до финала в Остине и до третьего круга в Майами.

    С тех пор Кесслер выиграла лишь один матч на уровне основного тура.

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    В первом круге лондонского «пятисотника» Кесслер одержала победу над британкой Франческой Джонс — 6:2, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: сложно сказать, удалось ли китаянке как следует подготовиться к серии турниров на траве. Поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чжэн — Кесслер?

    Матч Чжэн — Кесслер состоится 12 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чжэн — Кесслер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чжэн — Кесслер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чжэн — Кесслер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чжэн — Кесслер?

    Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.95.

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    Чжэн — Кесслер: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 12.06.202518:30. Чжэн проиграет первый в сезоне матч на траве?
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