Музетти — Руне. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против датчанина Хольгера Руне в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо третий раз в карьере добрался на французском мэйджоре до четвертого круга. На данный момент это его лучший результат в Париже.

В предыдущем раунде итальянский теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.

В стартовом матче Музетти одержал победу над немцем Янником Ханфманом — 7:5, 6:2, 6:0.

Во втором круге Лоренцо выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:0, 6:4.

В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 20 матчей. На этом отрезке у него 17 побед и лишь три поражения.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В апреле Музетти дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.

Руне

Хольгер тем временем четвертый год подряд вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос.

В третьем раунде у теннисиста из Дании был сложнейший матч против француза Кантена Алиса — 4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2.

В первом матче Руне выиграл у бывшей девятой ракетки мира Роберто Баутисты-Агута — 6:7, 6:4, 6:3, 6:2.

Во втором круге Руне одержал победу над американцем Эмилио Навой — 6:3, 7:6, 6:3.

В этом году лучшим результатом Руне на грунте пока остается победа на «пятисотнике» в Барселоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.50, победу Руне букмекеры предлагают за 2.59.

Прогноз: итальянец в последнее время играет гораздо убедительнее, чем датчанин, который вполне мог сойти с дистанции уже после матча с Алисом. Скорее всего, Музетти впервые в карьере выйдет в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по сетам (-1,5) за 1.96.