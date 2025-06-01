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    Музетти наконец-то выйдет в четвертьфинал Ролан Гаррос?

    Музетти — Руне. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 1 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Руне
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против датчанина Хольгера Руне в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 01 Июня 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 12:00 Хольгер Руне

    Хольгер Руне

  • Дания
    •

    Музетти

    Лоренцо третий раз в карьере добрался на французском мэйджоре до четвертого круга. На данный момент это его лучший результат в Париже.

    В предыдущем раунде итальянский теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.

    В стартовом матче Музетти одержал победу над немцем Янником Ханфманом — 7:5, 6:2, 6:0.

    Во втором круге Лоренцо выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:0, 6:4.

    В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 20 матчей. На этом отрезке у него 17 побед и лишь три поражения.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В апреле Музетти дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.

    Руне

    Хольгер тем временем четвертый год подряд вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос.

    В третьем раунде у теннисиста из Дании был сложнейший матч против француза Кантена Алиса — 4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2.

    В первом матче Руне выиграл у бывшей девятой ракетки мира Роберто Баутисты-Агута — 6:7, 6:4, 6:3, 6:2.

    Во втором круге Руне одержал победу над американцем Эмилио Навой — 6:3, 7:6, 6:3.

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    В этом году лучшим результатом Руне на грунте пока остается победа на «пятисотнике» в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.50, победу Руне букмекеры предлагают за 2.59.

    Прогноз: итальянец в последнее время играет гораздо убедительнее, чем датчанин, который вполне мог сойти с дистанции уже после матча с Алисом. Скорее всего, Музетти впервые в карьере выйдет в четвертьфинал Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по сетам (-1,5) за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Музетти — Руне?

    Матч Музетти — Руне состоится 01 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Музетти — Руне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Музетти с форой по сетам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Музетти — Руне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Музетти с форой по сетам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Руне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Руне?

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.50, победу Руне букмекеры предлагают за 2.59.

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