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    Касаткина — Синякова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Синякова
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    Дарья Касаткина
    Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Катерины Синяковой из Чехии в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Синякова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2025 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 16:00 Катержина Синякова

    Катержина Синякова

  • Чехия
    •

    Касаткина

    Как только Дарья Касаткина сменила гражданство России на Австралии, так результаты у теннисистки пошли на спад. Возьмем четыре турнира на грунте, Касаткина в них одержала две победы и потерпела четыре поражения.

    В Страсбурге Касаткина уступила британке Эмме Радукану (1:6, 3:6). В этой встрече Касаткина реализовала четыре брейк-пойнта из шести и допустила шесть двойных ошибок.

    Касаткину преследует чёрная полоса игр, экс-россиянка потерпела поражение в третьем матче подряд. Помимо Страсбурга, со знаком минус завершились матчи в Риме и Мадриде.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает 17 место, к слову австралийка опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге.

    Синякова

    Катерина Синякова также не может похвастаться результативной игрой. В пяти последних матчах теннисистка из Чехии одержала всего одну побеу. В Париже Синякова одолела француженку Дженни Лим (6:2, 7:6).

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    • Последнее выступление у Синяковой было в Рабате, где в первой же игре рейтингового турнира чешка уступила испанской сопернице Алёне Большовой (6:3, 1:6, 2:6). Время игры продолжалось 2 часа.

    Синякова выполнила один сет, допустила десять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

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    Чешская теннисистка занимает 62 место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.70.

    Прогноз: Шесть раз между собой встречались Касаткина и Синякова. Статистика на стороне австралийки — 5:1. В последний раз соперницы встречались в октябре 2024 в Нинбо. В Китае победу в очном поединке одержала Дарья Касаткина (2:1 — по сетам). В предстоящей игре австралийка может прервать чёрную полосу игр.

    Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-3.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Касаткина — Синякова?

    Матч Касаткина — Синякова состоится 26 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Касаткина — Синякова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Касаткиной (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Касаткина — Синякова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Касаткиной (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Касаткина — Синякова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Касаткина — Синякова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.70.

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