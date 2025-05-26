Касаткина — Синякова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Катерины Синяковой из Чехии в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Синякова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

Как только Дарья Касаткина сменила гражданство России на Австралии, так результаты у теннисистки пошли на спад. Возьмем четыре турнира на грунте, Касаткина в них одержала две победы и потерпела четыре поражения.

В Страсбурге Касаткина уступила британке Эмме Радукану (1:6, 3:6). В этой встрече Касаткина реализовала четыре брейк-пойнта из шести и допустила шесть двойных ошибок.

Касаткину преследует чёрная полоса игр, экс-россиянка потерпела поражение в третьем матче подряд. Помимо Страсбурга, со знаком минус завершились матчи в Риме и Мадриде.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В женской теннисной ассоциации Дарья Касаткина занимает 17 место, к слову австралийка опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге.

Синякова

Катерина Синякова также не может похвастаться результативной игрой. В пяти последних матчах теннисистка из Чехии одержала всего одну побеу. В Париже Синякова одолела француженку Дженни Лим (6:2, 7:6).

Последнее выступление у Синяковой было в Рабате, где в первой же игре рейтингового турнира чешка уступила испанской сопернице Алёне Большовой (6:3, 1:6, 2:6). Время игры продолжалось 2 часа.

Синякова выполнила один сет, допустила десять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

Чешская теннисистка занимает 62 место в мировом рейтинге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.47, на победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: Шесть раз между собой встречались Касаткина и Синякова. Статистика на стороне австралийки — 5:1. В последний раз соперницы встречались в октябре 2024 в Нинбо. В Китае победу в очном поединке одержала Дарья Касаткина (2:1 — по сетам). В предстоящей игре австралийка может прервать чёрную полосу игр.

Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-3.5) с коэффициентом 1.90.