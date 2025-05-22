Попырин — Норри. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2025 года

Британец Кэмерон Норри сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.

В первом круге австралийский теннисист одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 3:6, 7:5.

Во втором раунде Попырин выиграл у британца Джейкоба Фирнли — 6:4, 6:3.

В текущем сезоне у австралийца по-прежнему отрицательный баланс — восемь побед и 11 поражений.

Прогнозы на теннис

При этом лучшим результатом представителя Зеленого континента в этом году пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Норри

Кэмерон с учетом квалификации провел в Женеве уже четыре матча.

В отборе британский теннисист разгромил турка Эрги Кыркына и американца Дженсона Бруксби (6:4, 6:1), который в начале апреля выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне.

В первом круге Норри одержал победу над швейцарцем Домиником Штрикером — 7:6, 6:3.

Во втором раунде его соперником стал Томаш Махач, который не смог завершить матч из-за травмы. Чех снялся в третьем сете при счете 4:3 в пользу Норри.

Ранее в этом сезоне Кэм еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Норри букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: в данном случае действительно непросто спрогнозировать исход, однако всё указывает на то, что австралиец и британец устроят серьезные разборки за место в полуфинале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.