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    Сможет ли Попырин выиграть у Норри?

    Попырин — Норри. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2025 года

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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 22 Мая 2025 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 20:30 Кэмерон Норри

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •

    Попырин

    Алексей всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.

    В первом круге австралийский теннисист одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 3:6, 7:5.

    Во втором раунде Попырин выиграл у британца Джейкоба Фирнли — 6:4, 6:3.

    В текущем сезоне у австралийца по-прежнему отрицательный баланс — восемь побед и 11 поражений.

    Прогнозы на теннис

    При этом лучшим результатом представителя Зеленого континента в этом году пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

    Норри

    Кэмерон с учетом квалификации провел в Женеве уже четыре матча.

    В отборе британский теннисист разгромил турка Эрги Кыркына и американца Дженсона Бруксби (6:4, 6:1), который в начале апреля выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне.

    В первом круге Норри  одержал победу над швейцарцем Домиником Штрикером — 7:6, 6:3.

    Во втором раунде его соперником стал Томаш Махач, который не смог завершить матч из-за травмы. Чех снялся в третьем сете при счете 4:3 в пользу Норри.

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    Ранее в этом сезоне Кэм еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Норри букмекеры предлагают за 2.01.

    Прогноз: в данном случае действительно непросто спрогнозировать исход, однако всё указывает на то, что австралиец и британец устроят серьезные разборки за место в полуфинале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Попырин — Норри?

    Матч Попырин — Норри состоится 22 мая 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Попырин — Норри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Попырин — Норри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Попырин — Норри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Попырин — Норри?

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 1.80, победу Норри букмекеры предлагают за 2.01.

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    Попырин — Норри: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 22.05.202520:30. Сможет ли Попырин выиграть у Норри?
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