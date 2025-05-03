Соболенко — Гауфф. Ставка (к. 1.93) и прогноз на финал турнира в Мадриде 3 мая 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в финале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 3 мая, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина третий год подряд дошла на мадридском «тысячника» до финала.

В 2023-м белорусская теннисистка взяла титул, а в 2024-м уступила в решающем матче. В обоих случаях ее соперницей была Ига Свентек.

Соболенко всего лишь третья теннисистка, которая в одном сезоне дошла до финала в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде. Ранее это удалось Марии Шараповой и Серене Уильямс.

В полуфинале текущего турнира Арина одержала победу над Элиной Свитолиной — 6:3, 7:5.

Перед этим у нее был тяжелейший матч против еще одной представительницы Украины — Марты Костюк (7:6, 7:6).

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Соболенко выиграла у россиянки Анны Блинковой, бельгийки Элизы Мертенс и американки Пейтон Стернс.

Соболенко выиграла 19 из 21 последних матчей.

Гауфф

Кори впервые в этом году дошла до финала.

В полуфинала американская теннисистка разгромила вторую ракетку мира Игу Свентек — 6:1, 6:1. Это пока что ее лучший матч в 2025-м.

В четвертьфинале Гауфф, вопреки ожиданиям, уверенно разобралась с Миррой Андреевой — 7:5, 6:1.

В стартовом матче она одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.

После этого Коко уверенно переиграла свою соотечественницу Энн Ли (6:2, 6:3), а в 1/8 финала остановила швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.72, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: Арина проиграла больше половины предыдущих матчей против Кори — пять из девяти. Также стоит обратить внимание, что в восьми из девяти предыдущих матчей они провели больше 20 геймов.

Скорее всего, в предстоящем финале тоже будет серьезная борьба. Это явно не тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.