ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальПервые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе Антонио РюдигерПоздравляем, «Реал» Мадрид: вы — самый жалкий футбольный клуб Джейкоб РэмзиКак «Арсеналу» потратить 300 млн фунтов: семь трансферов, которые помогут «канонирам» выиграть АПЛ
    Все новости спорта

    Соболенко обыграет Гауфф и возьмет титул в Мадриде?

    Соболенко — Гауфф. Ставка (к. 1.93) и прогноз на финал турнира в Мадриде 3 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Арина Соболенко Прогнозы на Кори Гауфф 
    Прогноз и ставки на Соболенко — Гауфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в финале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 3 мая, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Женщины 03 Мая 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 19:30 Кори Гауфф

    Кори Гауфф

  • США
    •

    Соболенко

    Арина третий год подряд дошла на мадридском «тысячника» до финала.

    В 2023-м белорусская теннисистка взяла титул, а в 2024-м уступила в решающем матче. В обоих случаях ее соперницей была Ига Свентек.

    Соболенко всего лишь третья теннисистка, которая в одном сезоне дошла до финала в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде. Ранее это удалось Марии Шараповой и Серене Уильямс.

    В полуфинале текущего турнира Арина одержала победу над Элиной Свитолиной — 6:3, 7:5.

    Перед этим у нее был тяжелейший матч против еще одной представительницы Украины — Марты Костюк (7:6, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Соболенко выиграла у россиянки Анны Блинковой, бельгийки Элизы Мертенс и американки Пейтон Стернс.

    Соболенко выиграла 19 из 21 последних матчей.

    Гауфф

    Кори впервые в этом году дошла до финала.

    В полуфинала американская теннисистка разгромила вторую ракетку мира Игу Свентек — 6:1, 6:1. Это пока что ее лучший матч в 2025-м.

  • Новая реальность Джоковича, падение Рублева и прогресс Потаповой
  • В эти дни всё внимание приковано к турнирам в Мадриде
  • 28/04/2025

    • В четвертьфинале Гауфф, вопреки ожиданиям, уверенно разобралась с Миррой Андреевой — 7:5, 6:1. 

    В стартовом матче она одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    После этого Коко уверенно переиграла свою соотечественницу Энн Ли (6:2, 6:3), а в 1/8 финала остановила швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.72, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: Арина проиграла больше половины предыдущих матчей против Кори — пять из девяти. Также стоит обратить внимание, что в восьми из девяти предыдущих матчей они провели больше 20 геймов.

    Скорее всего, в предстоящем финале тоже будет серьезная борьба. Это явно не тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Гауфф?

    Матч Соболенко — Гауфф состоится 03 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.72, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Эсхата — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вахш — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Серундоло — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Антальяспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Дрейпер — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Торино — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ницца — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Гауфф: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 03.05.202519:30. Соболенко обыграет Гауфф и возьмет титул в Мадриде?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры