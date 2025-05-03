Соболенко — Гауфф. Ставка (к. 1.93) и прогноз на финал турнира в Мадриде 3 мая 2025 года

Арина Соболенко
Кори Гауфф
Соболенко
Арина третий год подряд дошла на мадридском «тысячника» до финала.
В 2023-м белорусская теннисистка взяла титул, а в 2024-м уступила в решающем матче. В обоих случаях ее соперницей была Ига Свентек.
Соболенко всего лишь третья теннисистка, которая в одном сезоне дошла до финала в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде. Ранее это удалось Марии Шараповой и Серене Уильямс.
В полуфинале текущего турнира Арина одержала победу над Элиной Свитолиной — 6:3, 7:5.
Перед этим у нее был тяжелейший матч против еще одной представительницы Украины — Марты Костюк (7:6, 7:6).
В остальных раундах Соболенко выиграла у россиянки Анны Блинковой, бельгийки Элизы Мертенс и американки Пейтон Стернс.
Соболенко выиграла 19 из 21 последних матчей.
Гауфф
Кори впервые в этом году дошла до финала.
В полуфинала американская теннисистка разгромила вторую ракетку мира Игу Свентек — 6:1, 6:1. Это пока что ее лучший матч в 2025-м.
В четвертьфинале Гауфф, вопреки ожиданиям, уверенно разобралась с Миррой Андреевой — 7:5, 6:1.
В стартовом матче она одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.
После этого Коко уверенно переиграла свою соотечественницу Энн Ли (6:2, 6:3), а в 1/8 финала остановила швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.72, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.17.
Прогноз: Арина проиграла больше половины предыдущих матчей против Кори — пять из девяти. Также стоит обратить внимание, что в восьми из девяти предыдущих матчей они провели больше 20 геймов.
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Скорее всего, в предстоящем финале тоже будет серьезная борьба. Это явно не тот случай, когда оптимальным вариантом будет ставка на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.