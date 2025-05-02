Серундоло — Рууд. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Мастерс в Мадриде 2 мая 2025 года

Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Серундоло

Франсиско второй раз в карьере сыграет в полуфинале на «Мастерсе».

В 2022-м аргентинец дошел до этой стадии в Майами. Тогда ему не удалось попасть в финал.

В четвертьфинале текущего турнира Серундоло одержал волевую победу над чехом Якубом Меншиком — 3:6, 7:6, 6:2.

Еще одним важным событием стала победа южноамериканца над Сашей Зверевым в 1/8 финала — 7:5, 6:3.

В остальных матчах Серундоло выиграл у своего соотечественника Франсиско Комесаны и француза Арольда Майо.

Прогнозы на теннис

В этом году Серундоло выиграл на грунте уже 16 матчей (еще в пяти случаях проиграл) — он лидер тура по этому показателю.

Рууд

Каспер впервые в сезоне добрался до полуфинале на «Мастерсе».

Любопытно, что норвежец ни разу не проигрывал в четвертьфинале на грунтовых «тысячниках».

В четверг Рууд одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:3, 7:5.

«Вчера я посмотрел нашу статистику и увидел, что он обыграл меня на траве, на открытом харде и на крытом тоже... Оставался только грунт. Поэтому подумал: "Пожалуйста, не доводи до 0:4". Теперь хотя бы 1:3», — сказал Рууд после матча с российским теннисистом.

В 1/8 финала Каспер одержал победу над американцем Тейлором Фрицем (7:5, 6:4), а в третьем круге спокойно остановил еще одного представителя США — Себастьяна Корду (6:3, 6:3).

Рууд второй раз в сезоне выиграл четыре матча подряд. В феврале он дошел до финала на «пятисотнике» в Далласе, где уступил Денису Шаповалову.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.98, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: Франсиско ведет 5-3 в личных встречах с Каспером. В марте аргентинец спокойно обыграл норвежца на харде в Майами — 6:4, 6:2. Скорее всего, то же самое будет и на мадридском грунте. В отличие от встречи с Медведевым, здесь Рууду не стоит рассчитывать на то, что соперник будет постоянно допускать ошибки.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-1,5) за 2.20.