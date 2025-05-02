Серундоло — Рууд. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Мастерс в Мадриде 2 мая 2025 года

Серундоло
Франсиско второй раз в карьере сыграет в полуфинале на «Мастерсе».
В 2022-м аргентинец дошел до этой стадии в Майами. Тогда ему не удалось попасть в финал.
В четвертьфинале текущего турнира Серундоло одержал волевую победу над чехом Якубом Меншиком — 3:6, 7:6, 6:2.
Еще одним важным событием стала победа южноамериканца над Сашей Зверевым в 1/8 финала — 7:5, 6:3.
В остальных матчах Серундоло выиграл у своего соотечественника Франсиско Комесаны и француза Арольда Майо.
В этом году Серундоло выиграл на грунте уже 16 матчей (еще в пяти случаях проиграл) — он лидер тура по этому показателю.
Рууд
Каспер впервые в сезоне добрался до полуфинале на «Мастерсе».
Любопытно, что норвежец ни разу не проигрывал в четвертьфинале на грунтовых «тысячниках».
В четверг Рууд одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:3, 7:5.
«Вчера я посмотрел нашу статистику и увидел, что он обыграл меня на траве, на открытом харде и на крытом тоже... Оставался только грунт. Поэтому подумал: "Пожалуйста, не доводи до 0:4". Теперь хотя бы 1:3», — сказал Рууд после матча с российским теннисистом.
В 1/8 финала Каспер одержал победу над американцем Тейлором Фрицем (7:5, 6:4), а в третьем круге спокойно остановил еще одного представителя США — Себастьяна Корду (6:3, 6:3).
Рууд второй раз в сезоне выиграл четыре матча подряд. В феврале он дошел до финала на «пятисотнике» в Далласе, где уступил Денису Шаповалову.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.98, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.83.
Прогноз: Франсиско ведет 5-3 в личных встречах с Каспером. В марте аргентинец спокойно обыграл норвежца на харде в Майами — 6:4, 6:2. Скорее всего, то же самое будет и на мадридском грунте. В отличие от встречи с Медведевым, здесь Рууду не стоит рассчитывать на то, что соперник будет постоянно допускать ошибки.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-1,5) за 2.20.