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    Рууд обыграет Серундоло и выйдет в финал мадридского «Мастерса»?

    Серундоло — Рууд. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Мастерс в Мадриде 2 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Серундоло

    Франсиско второй раз в карьере сыграет в полуфинале на «Мастерсе».

    В 2022-м аргентинец дошел до этой стадии в Майами. Тогда ему не удалось попасть в финал.

    В четвертьфинале текущего турнира Серундоло одержал волевую победу над чехом Якубом Меншиком — 3:6, 7:6, 6:2.

    Еще одним важным событием стала победа южноамериканца над Сашей Зверевым в 1/8 финала — 7:5, 6:3.

    В остальных матчах Серундоло выиграл у своего соотечественника Франсиско Комесаны и француза Арольда Майо.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Серундоло выиграл на грунте уже 16 матчей (еще в пяти случаях проиграл) — он лидер тура по этому показателю.

    Рууд

    Каспер впервые в сезоне добрался до полуфинале на «Мастерсе».

    Любопытно, что норвежец ни разу не проигрывал в четвертьфинале на грунтовых «тысячниках».

    В четверг Рууд одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:3, 7:5.

    «Вчера я посмотрел нашу статистику и увидел, что он обыграл меня на траве, на открытом харде и на крытом тоже... Оставался только грунт. Поэтому подумал: "Пожалуйста, не доводи до 0:4". Теперь хотя бы 1:3», — сказал Рууд после матча с российским теннисистом.

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    В 1/8 финала Каспер одержал победу над американцем Тейлором Фрицем (7:5, 6:4), а в третьем круге спокойно остановил еще одного представителя США — Себастьяна Корду (6:3, 6:3). 

    Рууд второй раз в сезоне выиграл четыре матча подряд. В феврале он дошел до финала на «пятисотнике» в Далласе, где уступил Денису Шаповалову.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.98, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.83.

    Прогноз: Франсиско ведет 5-3 в личных встречах с Каспером. В марте аргентинец спокойно обыграл норвежца на харде в Майами — 6:4, 6:2. Скорее всего, то же самое будет и на мадридском грунте. В отличие от встречи с Медведевым, здесь Рууду не стоит рассчитывать на то, что соперник будет постоянно допускать ошибки.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-1,5) за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серундоло — Рууд?

    Матч Серундоло — Рууд состоится 02 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серундоло — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Серундоло с форой по геймам (-1,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серундоло — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Серундоло с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.98, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.83.

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