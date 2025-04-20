Белоруска Арина Соболенко сыграет против итальянки Жасмин Паолини в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина на этой неделе до сих пор провела лишь один матч. Турнир для нее начался только в субботу.

В четвертьфинале белорусская теннисистка одержала победу над Элизой Мертенс.

Несмотря на то, что это был ее первый в сезоне матч на грунте, Соболенко спокойно переиграла бельгийку — 6:4, 6:1.

Соболенко, как и остальные сеяные, пропускала первый круг, а во втором ее соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая снялась то ли из-за травмы, то ли из-за болезни.

Прогнозы на теннис

Соболенко выиграла 12 из 13-ти предыдущих матчей. В марте она сначала дошла до финала в Индиан-Уэллс, а потом выиграла «тысячник» в Майами.

Паолини

Жасмин дошла до полуфинала на втором турнире подряд.

В отличие от Арины, итальянка на этой неделе провела уже три матча.

В первом она разгромила Еву Лис, а во втором остановила еще одну представительницу Германии — Юле Нимайер.

Но главным событием стала, конечно же, победа Паолини над американкой Кори Гауфф — 6:4, 6:3.

В прошлом голу Паолини выиграла на грунте 12 из 17-ти матчей и дошла до финала на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Паолини букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: в прошлом месяце Арина обыграла Жасмин в полуфинале «тысячника» в Майами — 6:2, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч. Миниатюрной Паолини тяжело противостоять столь мощной сопернице.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.10.