Арина Соболенко
Жасмин Паолини
Соболенко
Арина на этой неделе до сих пор провела лишь один матч. Турнир для нее начался только в субботу.
В четвертьфинале белорусская теннисистка одержала победу над Элизой Мертенс.
Несмотря на то, что это был ее первый в сезоне матч на грунте, Соболенко спокойно переиграла бельгийку — 6:4, 6:1.
Соболенко, как и остальные сеяные, пропускала первый круг, а во втором ее соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая снялась то ли из-за травмы, то ли из-за болезни.
Соболенко выиграла 12 из 13-ти предыдущих матчей. В марте она сначала дошла до финала в Индиан-Уэллс, а потом выиграла «тысячник» в Майами.
Паолини
Жасмин дошла до полуфинала на втором турнире подряд.
В отличие от Арины, итальянка на этой неделе провела уже три матча.
В первом она разгромила Еву Лис, а во втором остановила еще одну представительницу Германии — Юле Нимайер.
Но главным событием стала, конечно же, победа Паолини над американкой Кори Гауфф — 6:4, 6:3.
В прошлом голу Паолини выиграла на грунте 12 из 17-ти матчей и дошла до финала на Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Паолини букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: в прошлом месяце Арина обыграла Жасмин в полуфинале «тысячника» в Майами — 6:2, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч. Миниатюрной Паолини тяжело противостоять столь мощной сопернице.
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Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.10.