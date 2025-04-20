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    Соболенко неприятно удивит в матче против Паолини?

    Соболенко — Паолини. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Штутгарте 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Паолини
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против итальянки Жасмин Паолини в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 20 Апреля 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 15:30 Жасмин Паолини

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •

    Соболенко

    Арина на этой неделе до сих пор провела лишь один матч. Турнир для нее начался только в субботу.

    В четвертьфинале белорусская теннисистка одержала победу над Элизой Мертенс.

    Несмотря на то, что это был ее первый в сезоне матч на грунте, Соболенко спокойно переиграла бельгийку — 6:4, 6:1.

    Соболенко, как и остальные сеяные, пропускала первый круг, а во втором ее соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая снялась то ли из-за травмы, то ли из-за болезни.

    Прогнозы на теннис

    Соболенко выиграла 12 из 13-ти предыдущих матчей. В марте она сначала дошла до финала в Индиан-Уэллс, а потом выиграла «тысячник» в Майами.

    Паолини

    Жасмин дошла до полуфинала на втором турнире подряд.

    В отличие от Арины, итальянка на этой неделе провела уже три матча.

    В первом она разгромила Еву Лис, а во втором остановила еще одну представительницу Германии — Юле Нимайер.

    Но главным событием стала, конечно же, победа Паолини над американкой Кори Гауфф — 6:4, 6:3.

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    В прошлом голу Паолини выиграла на грунте 12 из 17-ти матчей и дошла до финала на Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Паолини букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: в прошлом месяце Арина обыграла Жасмин в полуфинале «тысячника» в Майами — 6:2, 6:2. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч. Миниатюрной Паолини тяжело противостоять столь мощной сопернице.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Паолини?

    Матч Соболенко — Паолини состоится 20 апреля 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Паолини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соболенко с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Паолини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соболенко с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Паолини?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Паолини?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Паолини букмекеры предлагают за 4.40.

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    Соболенко — Паолини: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 20.04.202515:30. Соболенко неприятно удивит в матче против Паолини?
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