Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Марты Костюк в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра в этом году еще ни разу не играла на грунте, но и так понятно, что она будет в числе фаворитов на всех предстоящих турнирах, включая Ролан Гаррос.

По итогам трех предыдущих месяцев 17-летняя россиянка не только вошла в десятку лучших, но и приблизилась к дебюту в топ-5.

В феврале Андреева стала чемпионкой крупного турнира в Дубае, а в марте выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс.

На этом отрезке Мирра дважды обыграла Игу Свентек, Елену Рыбакину и Клару Таусон, а также одержала победу над Ариной Соболенко.

Прогнозы на теннис

В прошлом году лучшими результатами Андреевой на грунте стали полуфинал на Ролан Гаррос, четвертьфинал в Мадриде и победа на турнире в Яссах (Румыния).

Костюк

Марта на прошлой неделе провела на грунте два матча за сборную Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

В первом Костюк разгромила польку Катажину Каву, а во втором уступила 178-й ракетке мира Селин Наэф.

Текущий сезон Костюк проводит не так успешно, как ожидалось. На данный момент у нее 11 побед и девять поражений.

Лучшим результатом украинке в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Дохе.

На этой неделе Костюк предстоит защищать очки за прошлогодний финал в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: украинка способна навязать борьбу за счет своей атлетичности, но по-настоящему удивить юную россиянку она, скорее всего, не сможет.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 20,5 за 1.96.