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    Мирра начнет в Штутгарте с разгромной победы над украинкой?

    Андреева — Костюк. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Штутгарте 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Костюк
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Марты Костюк в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 15 Апреля 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 11:00 Марта Костюк

    Марта Костюк

  • Украина
    •

    Андреева

    Мирра в этом году еще ни разу не играла на грунте, но и так понятно, что она будет в числе фаворитов на всех предстоящих турнирах, включая Ролан Гаррос.

    По итогам трех предыдущих месяцев 17-летняя россиянка не только вошла в десятку лучших, но и приблизилась к дебюту в топ-5.

    В феврале Андреева стала чемпионкой крупного турнира в Дубае, а в марте выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс.

    На этом отрезке Мирра дважды обыграла Игу Свентек, Елену Рыбакину и Клару Таусон, а также одержала победу над Ариной Соболенко.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году лучшими результатами Андреевой на грунте стали полуфинал на Ролан Гаррос, четвертьфинал в Мадриде и победа на турнире в Яссах (Румыния).

    Костюк

    Марта на прошлой неделе провела на грунте два матча за сборную Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

    В первом Костюк разгромила польку Катажину Каву, а во втором уступила 178-й ракетке мира Селин Наэф.

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    • Текущий сезон Костюк проводит не так успешно, как ожидалось. На данный момент у нее 11 побед и девять поражений.

    Лучшим результатом украинке в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Дохе.

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    На этой неделе Костюк предстоит защищать очки за прошлогодний финал в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: украинка способна навязать борьбу за счет своей атлетичности, но по-настоящему удивить юную россиянку она, скорее всего, не сможет.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 20,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Андреева — Костюк?

    Матч Андреева — Костюк состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Андреева — Костюк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Андреевой + тотал геймов меньше 20,5.

    Какую сделать ставку на матч Андреева — Костюк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Андреевой + тотал геймов меньше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Костюк?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Костюк?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.40.

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