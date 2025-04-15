Мирра Андреева
Марта Костюк
Андреева
Мирра в этом году еще ни разу не играла на грунте, но и так понятно, что она будет в числе фаворитов на всех предстоящих турнирах, включая Ролан Гаррос.
По итогам трех предыдущих месяцев 17-летняя россиянка не только вошла в десятку лучших, но и приблизилась к дебюту в топ-5.
В феврале Андреева стала чемпионкой крупного турнира в Дубае, а в марте выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс.
На этом отрезке Мирра дважды обыграла Игу Свентек, Елену Рыбакину и Клару Таусон, а также одержала победу над Ариной Соболенко.
В прошлом году лучшими результатами Андреевой на грунте стали полуфинал на Ролан Гаррос, четвертьфинал в Мадриде и победа на турнире в Яссах (Румыния).
Костюк
Марта на прошлой неделе провела на грунте два матча за сборную Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
В первом Костюк разгромила польку Катажину Каву, а во втором уступила 178-й ракетке мира Селин Наэф.
Текущий сезон Костюк проводит не так успешно, как ожидалось. На данный момент у нее 11 побед и девять поражений.
Лучшим результатом украинке в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Дохе.
На этой неделе Костюк предстоит защищать очки за прошлогодний финал в Штутгарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.21, победу Костюк букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: украинка способна навязать борьбу за счет своей атлетичности, но по-настоящему удивить юную россиянку она, скорее всего, не сможет.
- 1.92Коболли — Шевченко: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.93Бергс — Бублик: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.03Циципас — Опелка: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 20,5 за 1.96.