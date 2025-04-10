Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Даниэля Альтмайера в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Альтмайер

Даниэль проводит пока что лучшую неделю в сезоне. Ему впервые удалось пройти два раунда на «Мастерсе».

При этом с учетом квалификации немецкий теннисист провел в Монте-Карло уже четыре матча.

В отборе Альтмайер переиграл француза Пьера-Юга Эрбера и опытнейшего испанского грунтовика Хауме Муньяра.

Прогнозы на теннис

В первом круге Альтмайер остановил канадца Феликса Оже-Альяссима (7:6, 6:3), для которого это был дебютный в этом году матч на грунте.

После этого немец одержал победу над 38-летним французом Ришаром Гаске — 7:5, 5:7, 6:2.

Алькарас

Карлос в стартовом матче одержал волевую победу над Франсиско Серундоло — 3:6, 6:0, 6:1.

После первого сета стало по-настоящему тревожно — испанец допускал чересчур много ошибок. Однако камбэк получился чересчур эффектным.

Алькарас буквально снес аргентинца с корта в следующих двух партиях.

Потом даже рассказал, благодаря чему так мощно прибавил: «После первого сета я понял, что нужно что-то менять. Нужно было навязывать теннис, который мне нравится: укорачивать, выходить к сетке, играть агрессивнее. Мне кажется, у меня получилось.

Важнее всего было прибавить на приеме. Я старался принимать ближе к линии, давить на него, атаковать первым же мячом и доминировать в розыгрыше. Мне кажется, я отлично справился».

Можно не сомневаться, что после столь дерзкого камбэка к Алькарасу снова вернулась уверенность, которую он растерял на недавних «Мастерсах» в США.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Алькараса. На Альтмайера можно поставить за 10.75.

Прогноз: скорее всего, на этот раз Карлос сразу возьмется за дело и не станет доводить до третьего сета. После яркой победы над Серундоло стало ясно, что на этой неделе он будет бороться за титул. Вряд ли немец возьмет больше трех-четырех геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Альтмайера с форой по геймам (-6,0) за 1.94.