Американка Даниэль Коллинз сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в третьем круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Остапенко

Алена в стартовом матче одержала победу над американкой Луизой Чирико — 7:5, 6:2.

На данный момент у теннисистки из Латвии отрицательный баланс в текущем сезоне — семь побед и восемь поражений.

Остапенко прервала серию из четырех поражений.

После финала на «тысячнике» в Дохе, в котором она уступила Аманде Анисимовой, Остапенко не прошла раунде ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Моюке Утидзиме, Синьюй Ван и Александре Эале.

Прогнозы на теннис

В прошлом году лучшим результатом Остапенко на грунте стал выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме.

Коллинз

Даниэль в предыдущем раунде разгромила свою соотечественницу Робин Монтгомери — 6:3, 6:1.

По всей видимости, американка действительно настроена повторить прошлогодний результат.

В 2024-м, сразу после победы в Майами, Коллинз выиграла и турнир в Чарльстоне, разгромив в финале Дарью Касаткин.

Правда, в этом сезоне Коллинз еще ни разу не выигрывала больше двух матчей. Есть подозрение, что она все-таки не сможет защитить титул и 500 очков, без которых может оказаться за пределами топ-30.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 2.22, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: рискнем предположить, что американка и ее соперница устроят серьезные разборки. Вполне вероятно, что им понадобится даже третий сет. Многое при этом будет зависеть от мотивации Остапенко, у которой в этом году было чересчур много плохих матчей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.