Елена Остапенко
Даниэль Коллинз
Остапенко
Алена в стартовом матче одержала победу над американкой Луизой Чирико — 7:5, 6:2.
На данный момент у теннисистки из Латвии отрицательный баланс в текущем сезоне — семь побед и восемь поражений.
Остапенко прервала серию из четырех поражений.
После финала на «тысячнике» в Дохе, в котором она уступила Аманде Анисимовой, Остапенко не прошла раунде ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Моюке Утидзиме, Синьюй Ван и Александре Эале.
В прошлом году лучшим результатом Остапенко на грунте стал выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме.
Коллинз
Даниэль в предыдущем раунде разгромила свою соотечественницу Робин Монтгомери — 6:3, 6:1.
По всей видимости, американка действительно настроена повторить прошлогодний результат.
В 2024-м, сразу после победы в Майами, Коллинз выиграла и турнир в Чарльстоне, разгромив в финале Дарью Касаткин.
Правда, в этом сезоне Коллинз еще ни разу не выигрывала больше двух матчей. Есть подозрение, что она все-таки не сможет защитить титул и 500 очков, без которых может оказаться за пределами топ-30.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 2.22, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.66.
Прогноз: рискнем предположить, что американка и ее соперница устроят серьезные разборки. Вполне вероятно, что им понадобится даже третий сет. Многое при этом будет зависеть от мотивации Остапенко, у которой в этом году было чересчур много плохих матчей.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.