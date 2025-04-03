ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек Грилиш празднует гол«Сити» легко разобрался с «Лестером», но оставил вопросы перед дерби Милан — Интер«Милан» и «Интер» отложили битву за финал Кубка на ответный матч Игроки Ливерпуля празднуют гол«Ливерпуль» дожал «Эвертон» и продолжает путь к титулу
    Все новости спорта

    Сможет ли Остапенко обыграть действующую чемпионку Чарлстона?

    Остапенко — Коллинз. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Чарлстоне 3 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Елена Остапенко Прогнозы на Даниэль Коллинз
    Прогноз и ставки на Остапенко — Коллинз
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алена Остапенко
    Американка Даниэль Коллинз сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в третьем круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Чарльстон. Женщины 03 Апреля 2025 года

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •  Елена Остапенко 20:30 Даниэль Коллинз

    Даниэль Коллинз

  • США
    •

    Остапенко

    Алена в стартовом матче одержала победу над американкой Луизой Чирико — 7:5, 6:2.

    На данный момент у теннисистки из Латвии отрицательный баланс в текущем сезоне — семь побед и восемь поражений.

    Остапенко прервала серию из четырех поражений.

    После финала на «тысячнике» в Дохе, в котором она уступила Аманде Анисимовой, Остапенко не прошла раунде ни одного матча в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Моюке Утидзиме, Синьюй Ван и Александре Эале.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году лучшим результатом Остапенко на грунте стал выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме.

    Коллинз

    Даниэль в предыдущем раунде разгромила свою соотечественницу Робин Монтгомери — 6:3, 6:1.

    По всей видимости, американка действительно настроена повторить прошлогодний результат.

    В 2024-м, сразу после победы в Майами, Коллинз выиграла и турнир в Чарльстоне, разгромив в финале Дарью Касаткин.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Правда, в этом сезоне Коллинз еще ни разу не выигрывала больше двух матчей. Есть подозрение, что она все-таки не сможет защитить титул и 500 очков, без которых может оказаться за пределами топ-30.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 2.22, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: рискнем предположить, что американка и ее соперница устроят серьезные разборки. Вполне вероятно, что им понадобится даже третий сет. Многое при этом будет зависеть от мотивации Остапенко, у которой в этом году было чересчур много плохих матчей.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Фучович — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харри — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шагадам — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Вавринка — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Анисимова — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Александрова — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бешикташ — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Остапенко — Коллинз: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 03.04.202520:30. Сможет ли Остапенко обыграть действующую чемпионку Чарлстона?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры