Анна Калинская
Кэти Макнелли
Калинская
Предыдущие несколько месяцев получились для Анны невероятно сложными. Из-за травмы и болезней она до сих пор провела лишь 11 матчей (четыре победы и семь поражений).
Правда, на недавнем «тысячнике» в Майами российская теннисистка впервые за долгое время сыграла два подряд бодрых матча.
В первом Калинская разгромила японку Моюку Утидзиму (6:1, 6:3), а во втором проиграла Джессике Пегуле.
Но в матче против американке Калинской действительно не повезло, соперница вырвала победу на решающем тай-брейке — 7:6, 2:6, 6:7.
В прошлом сезоне, который стал лучшим в ее карьере, Калинская выиграла лишь три из восьми матчей на грунте.
Макнэлли
Кэти пропустила почти весь прошлый сезон, из-за чего по-прежнему находится за пределами топ-300.
В Чарльстоне американка попала в основную сетку через квалификацию — выиграла у Арины Родионовой и Клер Лю.
Но главным сюрпризом стала ее волевая победа над украинкой Ангелиной Калининой в первом круге — 4:6, 6:1, 6:4.
В этом году Макнэлли пока ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA.
В конце прошлого сезона, вскоре после возвращения в тур, Макнэлли выиграла грунтовый турнир ITF в Тампе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.71, победу Макнэлли букмекеры предлагают за 2.14.
Прогноз: несмотря на то, что Анна неплохо играла в Майами, все равно нет уверенности в том, что она одержит победу в предстоящем матче. Здесь все-таки важно учитывать, что россиянка давно не выступала на грунте.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.