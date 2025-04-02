Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Кэти Макнелли во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Макнэлли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Калинская

Предыдущие несколько месяцев получились для Анны невероятно сложными. Из-за травмы и болезней она до сих пор провела лишь 11 матчей (четыре победы и семь поражений).

Правда, на недавнем «тысячнике» в Майами российская теннисистка впервые за долгое время сыграла два подряд бодрых матча.

В первом Калинская разгромила японку Моюку Утидзиму (6:1, 6:3), а во втором проиграла Джессике Пегуле.

Но в матче против американке Калинской действительно не повезло, соперница вырвала победу на решающем тай-брейке — 7:6, 2:6, 6:7.

Прогнозы на теннис

В прошлом сезоне, который стал лучшим в ее карьере, Калинская выиграла лишь три из восьми матчей на грунте.

Макнэлли

Кэти пропустила почти весь прошлый сезон, из-за чего по-прежнему находится за пределами топ-300.

В Чарльстоне американка попала в основную сетку через квалификацию — выиграла у Арины Родионовой и Клер Лю.

Но главным сюрпризом стала ее волевая победа над украинкой Ангелиной Калининой в первом круге — 4:6, 6:1, 6:4.

В этом году Макнэлли пока ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA.

В конце прошлого сезона, вскоре после возвращения в тур, Макнэлли выиграла грунтовый турнир ITF в Тампе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.71, победу Макнэлли букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: несмотря на то, что Анна неплохо играла в Майами, все равно нет уверенности в том, что она одержит победу в предстоящем матче. Здесь все-таки важно учитывать, что россиянка давно не выступала на грунте.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.