Полька Ига Свентек сыграет против француженки Каролин Гарсия во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гарсия

Для француженки текущий турнир имеет огромное значение в контексте рейтинга.

Дело в том, что в прошлом году она дошла в Майами до четвертьфинала. Гарсия свалится в конец первой сотни рейтинга, если не защитит заработанные на том турнире 190 очков.

В первом круге Гарсия одержала победу над венгерской теннисисткой Анной Бондар — 6:0, 7:6.

Однако тут надо сразу сказать, что в текущем сезоне Гарсия еще ни разу не проходила дальше второго раунда.

Прогнозы на теннис

Более того, в 2025-м бывшая четвертая ракетка мира до сих пор выиграла лишь три матча.

Свентек

Игу тем временем на прошлой неделе настигло очередное разочарование.

Польская теннисистка не смогла защитить титул в Индиан-Уэллс. Как и в Дубае, она проиграла Мирре Андреевой.

Только на этот раз это произошло не в четвертьфинале, а в полуфинале. Ну и в этом матче было заметно больше интриги, Свентек уступила Мирре со счетом 6:7, 6:1, 3:6.

В этом сезоне Свентек выигрывала хотя бы два матча на всех турнирах, в которых принимала участие. При этом в 2025-м она пока не выиграла ни одного титула.

В прошлом году Ига неудачно выступила в Майами, проиграв в четвертом круге Екатерине Александровой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в разгромной победе Свентек. На Гарсия можно поставить за 11.75.

Прогноз: две недели назад Ига выиграла у Каролин в стартовом матче на «тысячнике» в Индиан-Уэллс со счетом 6:2, 6:0. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 2.13.