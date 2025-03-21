Каролин Гарсия
Ига Свёнтек
Гарсия
Для француженки текущий турнир имеет огромное значение в контексте рейтинга.
Дело в том, что в прошлом году она дошла в Майами до четвертьфинала. Гарсия свалится в конец первой сотни рейтинга, если не защитит заработанные на том турнире 190 очков.
В первом круге Гарсия одержала победу над венгерской теннисисткой Анной Бондар — 6:0, 7:6.
Однако тут надо сразу сказать, что в текущем сезоне Гарсия еще ни разу не проходила дальше второго раунда.
Более того, в 2025-м бывшая четвертая ракетка мира до сих пор выиграла лишь три матча.
Свентек
Игу тем временем на прошлой неделе настигло очередное разочарование.
Польская теннисистка не смогла защитить титул в Индиан-Уэллс. Как и в Дубае, она проиграла Мирре Андреевой.
Только на этот раз это произошло не в четвертьфинале, а в полуфинале. Ну и в этом матче было заметно больше интриги, Свентек уступила Мирре со счетом 6:7, 6:1, 3:6.
В этом сезоне Свентек выигрывала хотя бы два матча на всех турнирах, в которых принимала участие. При этом в 2025-м она пока не выиграла ни одного титула.
В прошлом году Ига неудачно выступила в Майами, проиграв в четвертом круге Екатерине Александровой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в разгромной победе Свентек. На Гарсия можно поставить за 11.75.
Прогноз: две недели назад Ига выиграла у Каролин в стартовом матче на «тысячнике» в Индиан-Уэллс со счетом 6:2, 6:0. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.
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Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 2.13.