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    Свентек снова обыграет Гарсия с разгромным счетом?

    Гарсия — Свентек. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Майами 21 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против француженки Каролин Гарсия во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 21 Марта 2025 года

    Каролин Гарсия

  • Франция
    •  Каролин Гарсия 19:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Гарсия

    Для француженки текущий турнир имеет огромное значение в контексте рейтинга.

    Дело в том, что в прошлом году она дошла в Майами до четвертьфинала. Гарсия свалится в конец первой сотни рейтинга, если не защитит заработанные на том турнире 190 очков.

    В первом круге Гарсия одержала победу над венгерской теннисисткой Анной Бондар — 6:0, 7:6.

    Однако тут надо сразу сказать, что в текущем сезоне Гарсия еще ни разу не проходила дальше второго раунда.

    Прогнозы на теннис

    Более того, в 2025-м бывшая четвертая ракетка мира до сих пор выиграла лишь три матча.

    Свентек

    Игу тем временем на прошлой неделе настигло очередное разочарование.

    Польская теннисистка не смогла защитить титул в Индиан-Уэллс. Как и в Дубае, она проиграла Мирре Андреевой.

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    • Только на этот раз это произошло не в четвертьфинале, а в полуфинале. Ну и в этом матче было заметно больше интриги, Свентек уступила Мирре со счетом 6:7, 6:1, 3:6.

    В этом сезоне Свентек выигрывала хотя бы два матча на всех турнирах, в которых принимала участие. При этом в 2025-м она пока не выиграла ни одного титула.

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    В прошлом году Ига неудачно выступила в Майами, проиграв в четвертом круге Екатерине Александровой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в разгромной победе Свентек. На Гарсия можно поставить за 11.75.

    Прогноз: две недели назад Ига выиграла у Каролин в стартовом матче на «тысячнике» в Индиан-Уэллс со счетом 6:2, 6:0. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 2.13.

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