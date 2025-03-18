Американка Маккартни Кесслер сыграет против чешки Мари Боузковой в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кесслер

В текущем сезоне Маккартни не смогла пройти первый раунд только на двух турнирах — в Абу-Даби и Дохе.

При этом американка уже успела выиграть один титул — в январе она стала чемпионкой в австралийском Хобарте.

Но и это еще не всё: две недели назад Кесслер дошла до финала в Остине. В решающем матче 25-летняя теннисистка проиграла своей соотечественнице Джессике Пегуле.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить на ее результаты в Дубае. На «тысячнике» в ОАЭ она обыграла Аманду Анисимову и Кори Гауфф.

Боузкова

Мари после Открытого чемпионата Австралии, на котором она уступила в первом круге Мирре Андреевой, до сих пор провела лишь один матч.

В начале марта чешская теннисистка проиграла нидерландке Сюзан Ламенс на старте турнира в Индиан-Уэллс.

Боузковой пришлось пропустить почти два месяца из-за травмы стопы.

Лучшим результатом Боузковой в этом году пока остается выход в четвертьфинал на «пятисотнике» в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.40, победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: в прошлом году Мари выиграла у Маккартни на харде в Вашингтоне со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Скорее всего, американка воспользуется проблемами соперницы и возьмет реванш. В отличие от Боузковой, она сейчас в оптимальной форме.

Рекомендуемая ставка: победа Кесслер в двух сетах за 2.00.