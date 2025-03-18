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    Кесслер возьмет реванш у Боузковой?

    Кесслер — Боузкова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Майами 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кесслер — Боузкова
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    Маккартни Кесслер
    Американка Маккартни Кесслер сыграет против чешки Мари Боузковой в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 18 Марта 2025 года

    Маккартни Кесслер

  • США
    •  Маккартни Кесслер 18:00 Мари Боузкова

    Мари Боузкова

  • Чехия
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    Кесслер

    В текущем сезоне Маккартни не смогла пройти первый раунд только на двух турнирах — в Абу-Даби и Дохе.

    При этом американка уже успела выиграть один титул — в январе она стала чемпионкой в австралийском Хобарте.

    Но и это еще не всё: две недели назад Кесслер дошла до финала в Остине. В решающем матче 25-летняя теннисистка проиграла своей соотечественнице Джессике Пегуле.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить на ее результаты в Дубае. На «тысячнике» в ОАЭ она обыграла Аманду Анисимову и Кори Гауфф.

    Боузкова

    Мари после Открытого чемпионата Австралии, на котором она уступила в первом круге Мирре Андреевой, до сих пор провела лишь один матч.

    В начале марта чешская теннисистка проиграла нидерландке Сюзан Ламенс на старте турнира в Индиан-Уэллс.

    Боузковой пришлось пропустить почти два месяца из-за травмы стопы.

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    Лучшим результатом Боузковой в этом году пока остается выход в четвертьфинал на «пятисотнике» в Брисбене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.40, победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: в прошлом году Мари выиграла у Маккартни на харде в Вашингтоне со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Скорее всего, американка воспользуется проблемами соперницы и возьмет реванш. В отличие от Боузковой, она сейчас в оптимальной форме.

    Рекомендуемая ставка: победа Кесслер в двух сетах за 2.00.

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    Кесслер — Боузкова: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 18.03.202518:00. Кесслер возьмет реванш у Боузковой?
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