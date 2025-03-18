Маккартни Кесслер
Мари Боузкова
Кесслер
В текущем сезоне Маккартни не смогла пройти первый раунд только на двух турнирах — в Абу-Даби и Дохе.
При этом американка уже успела выиграть один титул — в январе она стала чемпионкой в австралийском Хобарте.
Но и это еще не всё: две недели назад Кесслер дошла до финала в Остине. В решающем матче 25-летняя теннисистка проиграла своей соотечественнице Джессике Пегуле.
Также стоит обратить на ее результаты в Дубае. На «тысячнике» в ОАЭ она обыграла Аманду Анисимову и Кори Гауфф.
Боузкова
Мари после Открытого чемпионата Австралии, на котором она уступила в первом круге Мирре Андреевой, до сих пор провела лишь один матч.
В начале марта чешская теннисистка проиграла нидерландке Сюзан Ламенс на старте турнира в Индиан-Уэллс.
Боузковой пришлось пропустить почти два месяца из-за травмы стопы.
Лучшим результатом Боузковой в этом году пока остается выход в четвертьфинал на «пятисотнике» в Брисбене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.40, победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.95.
Прогноз: в прошлом году Мари выиграла у Маккартни на харде в Вашингтоне со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Скорее всего, американка воспользуется проблемами соперницы и возьмет реванш. В отличие от Боузковой, она сейчас в оптимальной форме.
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Рекомендуемая ставка: победа Кесслер в двух сетах за 2.00.