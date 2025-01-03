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    Сможет ли Фис взять реванш у Мюллера?

    Мюллер — Фис. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Гонконге 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мюллер — Фис
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    Артур Фис
    Французы Артур Фис и Александр Мюллер встретятся в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 3 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мюллер

    Александру на этой неделе еще ни разу не удалось выиграть в рамках двух сетов.

    При этом в обоих предыдущих матчах француз считался андердогом. Поэтому его выход в четвертьфинал действительно стал сюрпризом.

    В первом круге Мюллер одержал волевую победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 2:6, 6:4, 6:3.

    В следующем матче 27-летний Мюллер остановил серба Миомира Кецмановича — 5:7, 7:6, 7:6. Во втором сете соперник не подал на матч при счете 5:4, а в решающем не реализовал два матчбола на тай-брейке.

    Фис

    Артур тем временем попал в число сеяных, благодаря чему начал в Гонконге сразу со второго раунда.

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    • Первый матч получился не самым простым, француз с трудом выиграл у бельгийца Зизу Бергса — 7:6, 6:4.

    В первом сете соперник не реализовал сетбол на тай-брейке. Это был, возможно, ключевой момент в этом матче.

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    В прошедшем сезоне 20-летний Фис подтвердил статус одного из самых талантливых теннисистов нового поколения. В 2024-м он выиграл сразу два «пятисотника — в Гамбурге и Токио.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.64, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: весной 2024-го Артур проиграл Александру на грунте в Риме. Скорее всего, на харде Фис возьмет реванш у соотечественника. Здесь также нельзя исключать, что фаворит выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-4,0) за 1.96.

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    Мюллер — Фис: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фис взять реванш у Мюллера?
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