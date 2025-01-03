Французы Артур Фис и Александр Мюллер встретятся в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 3 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мюллер

Александру на этой неделе еще ни разу не удалось выиграть в рамках двух сетов.

При этом в обоих предыдущих матчах француз считался андердогом. Поэтому его выход в четвертьфинал действительно стал сюрпризом.

В первом круге Мюллер одержал волевую победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 2:6, 6:4, 6:3.

В следующем матче 27-летний Мюллер остановил серба Миомира Кецмановича — 5:7, 7:6, 7:6. Во втором сете соперник не подал на матч при счете 5:4, а в решающем не реализовал два матчбола на тай-брейке.

Фис

Артур тем временем попал в число сеяных, благодаря чему начал в Гонконге сразу со второго раунда.

Первый матч получился не самым простым, француз с трудом выиграл у бельгийца Зизу Бергса — 7:6, 6:4.

В первом сете соперник не реализовал сетбол на тай-брейке. Это был, возможно, ключевой момент в этом матче.

В прошедшем сезоне 20-летний Фис подтвердил статус одного из самых талантливых теннисистов нового поколения. В 2024-м он выиграл сразу два «пятисотника — в Гамбурге и Токио.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 3.64, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: весной 2024-го Артур проиграл Александру на грунте в Риме. Скорее всего, на харде Фис возьмет реванш у соотечественника. Здесь также нельзя исключать, что фаворит выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-4,0) за 1.96.