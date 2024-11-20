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    Басилашвили и Лестьенн дойдут до решающего тай-брейка?

    Басилашвили — Лестьенн. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «челленджер» в Иокогаме 20 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Лестьенн
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    Николоз Басилашвили
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против француза Констана Лестьенна во втором круге «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 20 ноября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Лестьенн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Басилашвили

    Николоз в первом раунде одержал победу над Матеем Додигом — 6:4, 2:6, 6:4.

    В этом матче оба теннисиста допускали много ошибок на подаче, но грузин чуть лучше действовал в ключевых эпизодах, в том числе в третьем сете.

    В начале ноября Басилашвили взял титул на «челленджере» в Сеуле, благодаря чему приблизился к возвращению в топ-200.

    Прогнозы на теннис

    Правда, после этого бывшая 16-я ракетка мира провалил два турнира в Японии — в Мацуяме и Кобе. Во втором случае он не смог пройти квалификацию.

    Лестьенн

    Французский теннисист по итогам основной части сезона свалился в конец второй сотни рейтинга.

    В первой половине сезона Лестьенн регулярно выступал на турнирах ATP. Но на уровне основной сетки ему удалось выиграть лишь три матча.

    После US Open Констан, в основном, играл на «челленджерах». Исключением стал лишь турнир в Белграде, где он пытался пройти квалификацию.

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    На старте турнира в Иокогаме Лестьенн одержал волевую победу над немцем Кристофом Нигриту (408-я ракетка мира).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.19, победу Лестьенна букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: в прошлом году Николоз обыграл Констана в Монпелье, но потом француз взял реванш, победив грузина в Роттердаме. Оба матча получились напряженными. Такой же, скорее всего, будет и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

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    Басилашвили — Лестьенн: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.11.2024. Прогнозы на теннис. Басилашвили и Лестьенн дойдут до решающего тай-брейка?
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