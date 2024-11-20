Грузин Николоз Басилашвили сыграет против француза Констана Лестьенна во втором круге «челленджера» в Иокогаме (Япония). Матч пройдет 20 ноября, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Лестьенн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Басилашвили

Николоз в первом раунде одержал победу над Матеем Додигом — 6:4, 2:6, 6:4.

В этом матче оба теннисиста допускали много ошибок на подаче, но грузин чуть лучше действовал в ключевых эпизодах, в том числе в третьем сете.

В начале ноября Басилашвили взял титул на «челленджере» в Сеуле, благодаря чему приблизился к возвращению в топ-200.

Прогнозы на теннис

Правда, после этого бывшая 16-я ракетка мира провалил два турнира в Японии — в Мацуяме и Кобе. Во втором случае он не смог пройти квалификацию.

Лестьенн

Французский теннисист по итогам основной части сезона свалился в конец второй сотни рейтинга.

В первой половине сезона Лестьенн регулярно выступал на турнирах ATP. Но на уровне основной сетки ему удалось выиграть лишь три матча.

После US Open Констан, в основном, играл на «челленджерах». Исключением стал лишь турнир в Белграде, где он пытался пройти квалификацию.

На старте турнира в Иокогаме Лестьенн одержал волевую победу над немцем Кристофом Нигриту (408-я ракетка мира).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.19, победу Лестьенна букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: в прошлом году Николоз обыграл Констана в Монпелье, но потом француз взял реванш, победив грузина в Роттердаме. Оба матча получились напряженными. Такой же, скорее всего, будет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.