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    Рублев проиграет на итоговом третий матч подряд?

    Рууд — Рублев. Ставка (к. 2.52) и прогноз на Итоговый турнир ATP 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рууд

    Каспер выиграл один из двух предыдущих матчей, благодаря чему сохраняет шансы на выход в полуфинал.

    Это, конечно, свидетельствует о том, что в мужском теннисе действительно наступили мрачные времена.

    Рууд перед итоговым проиграл семь из восьми матчей, но теперь он может оказаться в топ-4 на турнире среди лучших.

    Но уже все знают, что Рууду здесь очень повезло: в первом туре он обыграл Карлоса Алькараса (6:1, 7:5), который вышел на матч в ужасном физическом состоянии.

    Прогнозы на теннис

    Во втором матче Рууд проиграл Саше Звереву — 6:7, 3:6. Немецкий теннисист вообще не ошибался в геймах на своей подаче.

    Рублев

    Андрей тем временем пока ни разу не выиграл на текущем турнире. Худшие опасения подтверждаются — ему действительно сложно конкурировать с такими соперниками.

    При этом Рублев все еще сохраняет шансы на выход в полуфинал. Он будет там, если обыграет Рууда, а Саша Зверев одержит победу над Карлосом Алькарасом.

    В первом туре Рублев проиграл Звереву — 4:6, 4:6, а во втором уступил Алькарасу — 3:6, 6:7. Испанец играл на фоне сильнейшей простуды, но Андрею это все равно не помогло.

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    И еще один неприятный факт: с учетом предыдущих сезонов серия поражений Рублева на итоговом составляет уже шесть матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.28, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: Андрей выиграл шесть из восьми предыдущих матчей против норвежца, правда, последний раз они встречались полтора года назад.

    Рууд тоже умеет удивлять, не без этого, но мы все-таки считаем, что Рублев наконец-то прервет неприятную серию на ATP Finals. Ну кого еще обыгрывать, если не Рууда?

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.52.

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    Рууд — Рублев: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет на итоговом третий матч подряд?
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