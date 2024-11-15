Россиянин Андрей Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рууд

Каспер выиграл один из двух предыдущих матчей, благодаря чему сохраняет шансы на выход в полуфинал.

Это, конечно, свидетельствует о том, что в мужском теннисе действительно наступили мрачные времена.

Рууд перед итоговым проиграл семь из восьми матчей, но теперь он может оказаться в топ-4 на турнире среди лучших.

Но уже все знают, что Рууду здесь очень повезло: в первом туре он обыграл Карлоса Алькараса (6:1, 7:5), который вышел на матч в ужасном физическом состоянии.

Прогнозы на теннис

Во втором матче Рууд проиграл Саше Звереву — 6:7, 3:6. Немецкий теннисист вообще не ошибался в геймах на своей подаче.

Рублев

Андрей тем временем пока ни разу не выиграл на текущем турнире. Худшие опасения подтверждаются — ему действительно сложно конкурировать с такими соперниками.

При этом Рублев все еще сохраняет шансы на выход в полуфинал. Он будет там, если обыграет Рууда, а Саша Зверев одержит победу над Карлосом Алькарасом.

В первом туре Рублев проиграл Звереву — 4:6, 4:6, а во втором уступил Алькарасу — 3:6, 6:7. Испанец играл на фоне сильнейшей простуды, но Андрею это все равно не помогло.

И еще один неприятный факт : с учетом предыдущих сезонов серия поражений Рублева на итоговом составляет уже шесть матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.28, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: Андрей выиграл шесть из восьми предыдущих матчей против норвежца, правда, последний раз они встречались полтора года назад.

Рууд тоже умеет удивлять, не без этого, но мы все-таки считаем, что Рублев наконец-то прервет неприятную серию на ATP Finals. Ну кого еще обыгрывать, если не Рууда?

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.52.