Немец Александр Зверев сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 13 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша в первом матче одержал уверенную победу над Андреем Рублевым — 6:4, 6:4.

Как и ожидалось, немецкий теннисист спокойно обыграл россиянина, прежде всего, благодаря надежным действиям на подаче.

Зверев забрал 80 процентов очков и на первом мяче, и на втором. В итогу у Рублева не было ни одного брейк-пойнта.

Победная серия Зверева теперь составляет шесть матчей. В начале ноября он выиграл титул на «Мастерсе» в Париже.

Прогнозы на теннис

В этом году Зверев приехал на Итоговый турнир в статусе второй ракетки мира.

Рууд

Да, Каспер в первом туре одержал победу над Карлосом Алькарасом — 6:1, 7:5.

Но не спешите думать, что норвежец провел один из лучших матчей в сезоне. Дело в том, что Алькарас вышел на игру в ужасном состоянии — как раз перед началом турнира он заболел простудой.

В день матча с Руудом испанцу стало совсем плохо. Это было особенно заметно в первом сете.

В общем, Рууд выиграл, но в данном случае ему всего лишь повезло. Просто напомним, что перед встречей с Алькарасом он проиграл семь матчей из восьми.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Рууда букмекеры предлагают за 5.75.

Прогноз: скорее всего, Саша снова выиграет в рамках двух сетов. Возможно, даже с разгромным счетом. Вряд ли норвежец справится с подачей немецкого теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.99.