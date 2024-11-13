ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25 Йозуа Киммих Решение всех проблем: «Реалу» срочно нужен Киммих Джарон Эннис и Карен ЧухаджянПреемника Кроуфорда не остановить. Эннис играючи разбил Чухаджяна и сохранил пояс
  • 21:53
    • «Локомотив» уверенно победил «Спартак» в КХЛ
    Все новости спорта

    Зверев обыграет Рууда с разгромным счетом?

    Зверев — Рууд. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Итоговый турнир ATP 13 ноября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Итоговый чемпионат ATP Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Каспер Рууд
    Прогноз и ставки на Зверев — Рууд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 13 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Итоговый чемпионат ATP 13 Ноября 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 22:30 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •

    Зверев

    Саша в первом матче одержал уверенную победу над Андреем Рублевым — 6:4, 6:4.

    Как и ожидалось, немецкий теннисист спокойно обыграл россиянина, прежде всего, благодаря надежным действиям на подаче.

    Зверев забрал 80 процентов очков и на первом мяче, и на втором. В итогу у Рублева не было ни одного брейк-пойнта.

    Победная серия Зверева теперь составляет шесть матчей. В начале ноября он выиграл титул на «Мастерсе» в Париже.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Зверев приехал на Итоговый турнир в статусе второй ракетки мира.

    Рууд

    Да, Каспер в первом туре одержал победу над Карлосом Алькарасом — 6:1, 7:5.

    Но не спешите думать, что норвежец провел один из лучших матчей в сезоне. Дело в том, что Алькарас вышел на игру в ужасном состоянии — как раз перед началом турнира он заболел простудой.

    В день матча с Руудом испанцу стало совсем плохо. Это было особенно заметно в первом сете.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В общем, Рууд выиграл, но в данном случае ему всего лишь повезло. Просто напомним, что перед встречей с Алькарасом он проиграл семь матчей из восьми.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Рууда букмекеры предлагают за 5.75.

    Прогноз: скорее всего, Саша снова выиграет в рамках двух сетов. Возможно, даже с разгромным счетом. Вряд ли норвежец справится с подачей немецкого теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити (жен) — Хаммарбю (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Волеренга (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Детройт — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Орландо — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Таджикистан — Непал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Намибия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Рууд: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на теннис. Зверев обыграет Рууда с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры