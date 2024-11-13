Александр Зверев
Каспер Рууд
Зверев
Саша в первом матче одержал уверенную победу над Андреем Рублевым — 6:4, 6:4.
Как и ожидалось, немецкий теннисист спокойно обыграл россиянина, прежде всего, благодаря надежным действиям на подаче.
Зверев забрал 80 процентов очков и на первом мяче, и на втором. В итогу у Рублева не было ни одного брейк-пойнта.
Победная серия Зверева теперь составляет шесть матчей. В начале ноября он выиграл титул на «Мастерсе» в Париже.
В этом году Зверев приехал на Итоговый турнир в статусе второй ракетки мира.
Рууд
Да, Каспер в первом туре одержал победу над Карлосом Алькарасом — 6:1, 7:5.
Но не спешите думать, что норвежец провел один из лучших матчей в сезоне. Дело в том, что Алькарас вышел на игру в ужасном состоянии — как раз перед началом турнира он заболел простудой.
В день матча с Руудом испанцу стало совсем плохо. Это было особенно заметно в первом сете.
В общем, Рууд выиграл, но в данном случае ему всего лишь повезло. Просто напомним, что перед встречей с Алькарасом он проиграл семь матчей из восьми.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Рууда букмекеры предлагают за 5.75.
Прогноз: скорее всего, Саша снова выиграет в рамках двух сетов. Возможно, даже с разгромным счетом. Вряд ли норвежец справится с подачей немецкого теннисиста.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.99.