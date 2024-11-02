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    Соболенко начнет Итоговый турнир с разгромной победы?

    Соболенко — Чжэн. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Итоговый турнир WTA 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Чжэн
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина приехала в Саудовскую Аравию в статусе первой ракетки мира, и, пожалуй, именно ее можно назвать главным фаворитом итогового турнира.

    У белоруски в начале года был серьезный спад из-за проблем в личной жизни и травм, но во второй половине сезона ей, по сути не было, равных.

    В августе Соболенко выиграла «тысячник» в Цинциннати. Здесь одним из главных событий стала ее уверенная победа над Игой Свентек (6:3, 6:3).

    В начале сентября Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке Арина отдала лишь один сет.

    Прогнозы на теннис

    После поражения от Каролины Муховой в четвертьфинале турнира в Пекине Соболенко вскоре выиграла «тысячник» в Ухане.

    Чжэн

    Китайская теннисистка впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире.

    В этом году Чжэн окончательно подтвердила, что способна конкурировать с лучшими теннисистками мира.

    В текущем сезоне Циньвэнь дошла до финала на Australian Open, стала чемпионкой олимпийского турнира, взяла титулы в Токио и Палермо, а также играла в финале «тысячника» в Ухане.

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    Чжэн выиграла 16 из последних 19-ти матчей. Всего в этом году он провела на харде 39 матчей (29 побед и 10 поражений).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.37, победу Чжэн букмекеры предлагают за 3.10.

    Прогноз: Арина ранее никогда не проигрывала Циньвэнь. Сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу белорусской теннисистки.

    При этом в текущем сезоне Соболенко выиграла у Чжэн в финале Australian Open, на US Open и в Ухане. Скорее всего, первая ракетка мира продлит победную серию в матчах против лучшей теннисистки Китая.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 1.98.

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    Соболенко — Чжэн: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко начнет Итоговый турнир с разгромной победы?
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