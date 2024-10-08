Украинка Леся Цуренко сыграет против британки Кэти Бултер в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Цуренко — Бултер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Цуренко

Леся наконец-то прервала неприятную серию поражений, из-за которой оказалась за пределами топ-100. В «живом» рейтинге она занимает всего лишь 110-е место.

По правде говоря, украинка сильно удивила, сумев пробиться в основную сетку уханьского «тысячника».

В отборе Цуренко обыграла сразу двух молодых соперниц — чешку Линду Фрухвиртову и россиянку Эрику Андрееву.

Перед этим у нее была серия из шести поражений, которая началась сразу после сенсационной победы над Бьянкой Андрееской на старте турнира в Торонто.

Прогнозы на теннис

В сентябре 35-летняя Цуренко не прошла ни раунда в Монастире, Хуахине и Пекине, проиграв Эве Лис, Магде Линетт и Виктории Томовой соответственно.

Бултер

Кэти за последние несколько месяцев более-менее успешно провела только один турнир — в начале августа она добралась до третьего круга на «тысячнике» в Торонто.

В Цинциннати британка сразу уступила Линетт, а на US Open проиграла во втором раунде испанке Джессике Бузас-Манейро.

На недавнем турнире в Пекине 28-летняя Бултер после победы над Тейлор Таунсэнд уступила будущей чемпионке Кори Гауфф.

Но также не будем забывать, что в этом году Бултер выиграла два турнира (в Сан-Диего и Ноттингеме), благодаря чему по-прежнему находится в топ-40.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Цуренко в этом матче можно поставить за 3.10, победу Бултер букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: украинка ведет 3-1 в личных встречах с британкой, но их предыдущая встреча — в конце февраля в Сан-Диего — завершилась уверенной победой Бултер со счетом 6:3, 6:1. Скорее всего, у Кэти не будет серьезных проблем и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Бултер в двух сетах за 1.95.