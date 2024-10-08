ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1 — 7 октября Алекс Перейра Перейра нокаутировал Раунтри, Пенья отобрала титул у Пеннингтон. Обзор карда UFC 307 Мирра АндрееваАндреева в топ-20 WTA, скандальный Медведев, Гауфф и Алькарас лучшие в Поднебесной
  • 15:19
    • Пять игроков пропустят сбор национальной команды России
    Все новости спорта

    Бултер снова выиграет у Цуренко с разгромным счетом?

    Цуренко — Бултер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Ухане 8 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Леся Цуренко
    Прогноз и ставки на Цуренко — Бултер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леся Цуренко
    Украинка Леся Цуренко сыграет против британки Кэти Бултер в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Цуренко — Бултер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Цуренко

    Леся наконец-то прервала неприятную серию поражений, из-за которой оказалась за пределами топ-100. В «живом» рейтинге она занимает всего лишь 110-е место.

    По правде говоря, украинка сильно удивила, сумев пробиться в основную сетку уханьского «тысячника».

    В отборе Цуренко обыграла сразу двух молодых соперниц — чешку Линду Фрухвиртову и россиянку Эрику Андрееву.

    Перед этим у нее была серия из шести поражений, которая началась сразу после сенсационной победы над Бьянкой Андрееской на старте турнира в Торонто.

    Прогнозы на теннис

    В сентябре 35-летняя Цуренко не прошла ни раунда в Монастире, Хуахине и Пекине, проиграв Эве Лис, Магде Линетт и Виктории Томовой соответственно.

    Бултер

    Кэти за последние несколько месяцев более-менее успешно провела только один турнир — в начале августа она добралась до третьего круга на «тысячнике» в Торонто.

  • Андреева в топ-20 WTA, скандальный Медведев, Гауфф и Алькарас лучшие в Поднебесной
  • Минувшая неделя в теннисе точно запомнилась фанатам игры
  • Сегодня

    • В Цинциннати британка сразу уступила Линетт, а на US Open проиграла во втором раунде испанке Джессике Бузас-Манейро.

    На недавнем турнире в Пекине 28-летняя Бултер после победы над Тейлор Таунсэнд уступила будущей чемпионке Кори Гауфф.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Но также не будем забывать, что в этом году Бултер выиграла два турнира (в Сан-Диего и Ноттингеме), благодаря чему по-прежнему находится в топ-40.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Цуренко в этом матче можно поставить за 3.10, победу Бултер букмекеры предлагают за 1.37.

    Прогноз: украинка ведет 3-1 в личных встречах с британкой, но их предыдущая встреча — в конце февраля в Сан-Диего — завершилась уверенной победой Бултер со счетом 6:3, 6:1. Скорее всего, у Кэти не будет серьезных проблем и в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Бултер в двух сетах за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.63
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Банфилд — Эстудиантес
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 00:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гояс — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Путинцева — Чжан
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Цуренко — Бултер: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Бултер снова выиграет у Цуренко с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры