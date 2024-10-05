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    Вавринка впервые в сезоне выиграет два матча подряд?

    Коболли — Вавринка. Ставка (к. 2.15) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио впервые попал сразу во второй раунд на турнире серии «Мастерс». В «живом» рейтинге он занимает уже 29-е место.

    Примечательно, что после июньского турнира в Галле итальянец обязательно проходил хотя бы раунд. Эта серия составляет уже девять турниров.

    В конце сентября Коболли дошел до четвертьфинала в Пекине — выиграл у Александра Бублика и Павла Котова, после чего уступил Даниилу Медведеву (2:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Коболли на харде в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 500 в Вашингтоне. В решающем матче он уступил Себастьяну Корде. Зато в остальных раундах Флавио выиграл у Давида Гоффена, Алехандро Давидовича-Фокины, Алекса Микельсена и Бена Шелтона.

    Вавринка

    Стэн тем временем впервые в сезоне прошел раунд на харде. На старте текущего турнира швейцарец одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:6, 7:6.

    Это был его, возможно, лучший матч в этом году. Вавринка продемонстрировал просто идеальный теннис на подаче — на первом мяче ему удалось забрать 90 процентов очков.

    Ну и отдельно стоит отметить, что 39-летний Вавринка не отдал ни одного очка на тай-брейках.

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    К сожалению, Стэну теперь далеко не всегда удается играть на таком уровне. На прошлой неделе он уступил Роману Сафиуллину (3:6, 4:6) в первом круге турнира в Пекине, а в конце августа проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи на старте US Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.44, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.79.

    Прогноз: скорее всего, на этот раз Стэн не сможет порадовать своих поклонников. Достаточно сказать, что в текущем сезоне он ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Здесь также надо учитывать и уровень Коболли, который в этом году добился существенного прогресса.

    Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.15.

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    Коболли — Вавринка: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Вавринка впервые в сезоне выиграет два матча подряд?
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