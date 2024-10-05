Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио впервые попал сразу во второй раунд на турнире серии «Мастерс». В «живом» рейтинге он занимает уже 29-е место.

Примечательно, что после июньского турнира в Галле итальянец обязательно проходил хотя бы раунд. Эта серия составляет уже девять турниров.

В конце сентября Коболли дошел до четвертьфинала в Пекине — выиграл у Александра Бублика и Павла Котова, после чего уступил Даниилу Медведеву (2:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Коболли на харде в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 500 в Вашингтоне. В решающем матче он уступил Себастьяну Корде. Зато в остальных раундах Флавио выиграл у Давида Гоффена, Алехандро Давидовича-Фокины, Алекса Микельсена и Бена Шелтона.

Вавринка

Стэн тем временем впервые в сезоне прошел раунд на харде. На старте текущего турнира швейцарец одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром — 7:6, 7:6.

Это был его, возможно, лучший матч в этом году. Вавринка продемонстрировал просто идеальный теннис на подаче — на первом мяче ему удалось забрать 90 процентов очков.

Ну и отдельно стоит отметить, что 39-летний Вавринка не отдал ни одного очка на тай-брейках.

К сожалению, Стэну теперь далеко не всегда удается играть на таком уровне. На прошлой неделе он уступил Роману Сафиуллину (3:6, 4:6) в первом круге турнира в Пекине, а в конце августа проиграл итальянцу Маттиа Беллуччи на старте US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.44, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: скорее всего, на этот раз Стэн не сможет порадовать своих поклонников. Достаточно сказать, что в текущем сезоне он ни разу не выигрывал два матча подряд.

Здесь также надо учитывать и уровень Коболли, который в этом году добился существенного прогресса.

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.15.