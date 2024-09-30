Белоруска Арина Соболенко и американка Эшлин Крюгер встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Соболенко — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арина Соболенко

Нет сомнений, что сейчас Соболенко переживает пик своей карьеры, поскольку во всех компонентах она дает фору свое соперницам по туру.

На турнир в Китае она приехала безоговорочным первым номером тура, поэтому играет здесь в сове удовольствие.

Второй круг ознаменовался матчем против Мананчаи Савангкаев, которая стала первой теннисисткой из Таиланда, о которой узнали болельщики теннисного мира. Арина выиграла без разгрома, отдав сопернице всего лишь пять геймов.

Сейчас белоруске предстоит сыграть с Эшлин Крюгер, которая постепенно вспоминает, как нужно играть в теннис на высочайшем уровне.

Эшлин Крюгер

За последнее время Крюгер пережила много превратностей судьбы, н постепенно вспоминает, как играть в эффективный теннис.

Прогнозы на теннис

У Эшлин был и проблемы с уверенностью в собственных силах, которая таяла с каждым новым необязательным поражением.

Но последние изменения в подготовке дали свои плоды, и в Китае американка уже прошла Яфань Ван и Лулу Сан.

В игре против Соболенко у неё шансов на положительный исход матча практически нет, но зато можно потренировать некоторые элементы игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Соболенко — 1.08, победа Крюгер — 8.30.

Прогноз: Соболенко выиграет матч даже не моргнув

Ставка: Ф1 (-6) за 1.85

Альтернативный прогноз: Матч будет скоротечным

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 4.50