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    Соболенко быстро справится с Крюгер?

    Соболенко — Крюгер. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Пекине 30 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Крюгер
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко и американка Эшлин Крюгер встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Соболенко — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Арина Соболенко

    Нет сомнений, что сейчас Соболенко переживает пик своей карьеры, поскольку во всех компонентах она дает фору свое соперницам по туру.

    На турнир в Китае она приехала безоговорочным первым номером тура, поэтому играет здесь в сове удовольствие.

    Второй круг ознаменовался матчем против Мананчаи Савангкаев, которая стала первой теннисисткой из Таиланда, о которой узнали болельщики теннисного мира. Арина выиграла без разгрома, отдав сопернице всего лишь пять геймов.

    Сейчас белоруске предстоит сыграть с Эшлин Крюгер, которая постепенно вспоминает, как нужно играть в теннис на высочайшем уровне.

    Эшлин Крюгер

    За последнее время Крюгер пережила много превратностей судьбы, н постепенно вспоминает, как играть в эффективный теннис.

    Прогнозы на теннис

    У Эшлин был и проблемы с уверенностью в собственных силах, которая таяла с каждым новым необязательным поражением.

    Но последние изменения в подготовке дали свои плоды, и в Китае американка уже прошла Яфань Ван и Лулу Сан.

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    В игре против Соболенко у неё шансов на положительный исход матча практически нет, но зато можно потренировать некоторые элементы игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Соболенко — 1.08, победа Крюгер — 8.30.

    Прогноз: Соболенко выиграет матч даже не моргнув

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.85

    Альтернативный прогноз: Матч будет скоротечным

    Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 4.50

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    Соболенко — Крюгер: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко быстро справится с Крюгер?
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