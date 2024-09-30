Арина Соболенко
Нет сомнений, что сейчас Соболенко переживает пик своей карьеры, поскольку во всех компонентах она дает фору свое соперницам по туру.
На турнир в Китае она приехала безоговорочным первым номером тура, поэтому играет здесь в сове удовольствие.
Второй круг ознаменовался матчем против Мананчаи Савангкаев, которая стала первой теннисисткой из Таиланда, о которой узнали болельщики теннисного мира. Арина выиграла без разгрома, отдав сопернице всего лишь пять геймов.
Сейчас белоруске предстоит сыграть с Эшлин Крюгер, которая постепенно вспоминает, как нужно играть в теннис на высочайшем уровне.
Эшлин Крюгер
За последнее время Крюгер пережила много превратностей судьбы, н постепенно вспоминает, как играть в эффективный теннис.
У Эшлин был и проблемы с уверенностью в собственных силах, которая таяла с каждым новым необязательным поражением.
Но последние изменения в подготовке дали свои плоды, и в Китае американка уже прошла Яфань Ван и Лулу Сан.
В игре против Соболенко у неё шансов на положительный исход матча практически нет, но зато можно потренировать некоторые элементы игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Соболенко — 1.08, победа Крюгер — 8.30.
Прогноз: Соболенко выиграет матч даже не моргнув
- 1.74Касаткина — Анисисмова: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.97Гауфф — Бултер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.90Волынец — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-6) за 1.85
Альтернативный прогноз: Матч будет скоротечным
Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 4.50