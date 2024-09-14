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    Боузкова воспользуется проблемами Гарсия?

    Гарсия — Боузкова: прогноз и ставка — 14.09.2024

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Боузкова
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    Каролин Гарсия
    Француженка Каролин Гарсия сыграет против чешки Мари Боузковой в четвертьфинале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 14 сентября, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Боузкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гарсия

    Каролин на этой неделе попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда

    В первом матче французская теннисистка с трудом выиграла у Эны Шибахары — 7:6, 7:6.

    Несмотря на то, что японка снова уступила 0-2 по сетам сопернице из топ-50, очевидно, что в этом матче одной из теннисисток просто чуть-чуть больше повезло на тай-брейках.

    Прогнозы на теннис

    Гарсия прервала серию из трех поражений. При этом стоит отметить, что после Уимблдона она выступила только на двух турнирах — на олимпийском в Париже и на US Open в Нью-Йорке.

    Боузкова

    Мари тем временем провела уже два матча, в которых не проиграла ни сета.

    Более того, чешская теннисистка одержала две разгромные победы, отдав в общей сложности лишь семь геймов.

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    • Сначала Боузкова спокойно выиграла у филиппинки Александры Эалы (6:2, 6:2), а потом — у итальянки Лукреции Стефанини (6:2, 6:1).

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    Лучшим результатом Боузковой в этом сезоне пока остается выход в финал августовского турнира в Вашингтоне, на котором она обыграла Арину Соболенко.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гарсия в этом матче можно поставить за 2.62, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: здесь есть интересный нюанс — Мари ведет 4-0 в личных встречах с Каролин. Это довольно серьезный аргумент в пользу чешской теннисистки. Но ставить против француженки все равно опасно, учитывая также тот факт, что у нее сейчас не лучший период в карьере.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Гарсия — Боузкова: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на теннис. Боузкова воспользуется проблемами Гарсия?
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