Француженка Каролин Гарсия сыграет против чешки Мари Боузковой в четвертьфинале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 14 сентября, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Боузкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гарсия

Каролин на этой неделе попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда

В первом матче французская теннисистка с трудом выиграла у Эны Шибахары — 7:6, 7:6.

Несмотря на то, что японка снова уступила 0-2 по сетам сопернице из топ-50, очевидно, что в этом матче одной из теннисисток просто чуть-чуть больше повезло на тай-брейках.

Прогнозы на теннис

Гарсия прервала серию из трех поражений. При этом стоит отметить, что после Уимблдона она выступила только на двух турнирах — на олимпийском в Париже и на US Open в Нью-Йорке.

Боузкова

Мари тем временем провела уже два матча, в которых не проиграла ни сета.

Более того, чешская теннисистка одержала две разгромные победы, отдав в общей сложности лишь семь геймов.

Сначала Боузкова спокойно выиграла у филиппинки Александры Эалы (6:2, 6:2), а потом — у итальянки Лукреции Стефанини (6:2, 6:1).

Лучшим результатом Боузковой в этом сезоне пока остается выход в финал августовского турнира в Вашингтоне, на котором она обыграла Арину Соболенко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гарсия в этом матче можно поставить за 2.62, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: здесь есть интересный нюанс — Мари ведет 4-0 в личных встречах с Каролин. Это довольно серьезный аргумент в пользу чешской теннисистки. Но ставить против француженки все равно опасно, учитывая также тот факт, что у нее сейчас не лучший период в карьере.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.