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    Сможет ли Пуй пройти первый круг в Ренне?

    Пуй — Эмери: прогноз и ставка — 10.09.2024

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    Прогноз и ставки на Пуй — Эмери
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    Люка Пуй
    Французы Люка Пуй и Калвин Эмери встретятся в первом круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пуй — Эмери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пуй

    Когда-то Люка входил даже в топ-10, но эту неделю он начал в статусе всего лишь 140-й ракетки мира.

    В текущем сезоне главным достижением французского теннисиста пока остается неожиданный выход в третий круг Уимблдона.

    На британском мэйджоре Пуй прошел непростую квалификацию и два раунда в основной сетке, после чего должен был встретиться с Алексом Де Минором, но не смог выйти на матч с австралийцем из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    С тех пор Пуй успел выступить всего лишь на двух турнирах. На «челленджере» в Кэри и на Открытом чемпионате США 30-летний теннисист не прошел квалификацию.

    Эмери

    Калвин занимает в текущей версии рейтинга 221-е место. Несмотря на это, в Ренне ему повезло попасть сразу в основную сетку.

    Ну и есть подозрение, что этого француза не стоит недооценивать. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «челленджере» в Севилье. Например, в 1/4 финала 29-летний теннисист выиграл у испанца Альберта Рамоса, который еще не так давно входил в топ-100.

    На US Open Эмери прошел один раунд квалификации, после чего проиграл талантливому бразильцу Жоау Фонсеке.

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    Также стоит отметить, что в начале марта Эмери прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пуя в этом матче можно поставить за 1.36, победу Эмери букмекеры предлагают за 2.98.

    Прогноз: кажется, с явным фаворитом тут погорячились. Вполне вероятно, что Калин удивит соотечественника.

    Рекомендуемая ставка: победа Эмери за 2.98.

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    Пуй — Эмери: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Пуй пройти первый круг в Ренне?
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