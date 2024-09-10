Французы Люка Пуй и Калвин Эмери встретятся в первом круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пуй — Эмери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пуй

Когда-то Люка входил даже в топ-10, но эту неделю он начал в статусе всего лишь 140-й ракетки мира.

В текущем сезоне главным достижением французского теннисиста пока остается неожиданный выход в третий круг Уимблдона.

На британском мэйджоре Пуй прошел непростую квалификацию и два раунда в основной сетке, после чего должен был встретиться с Алексом Де Минором, но не смог выйти на матч с австралийцем из-за травмы.

Прогнозы на теннис

С тех пор Пуй успел выступить всего лишь на двух турнирах. На «челленджере» в Кэри и на Открытом чемпионате США 30-летний теннисист не прошел квалификацию.

Эмери

Калвин занимает в текущей версии рейтинга 221-е место. Несмотря на это, в Ренне ему повезло попасть сразу в основную сетку.

Ну и есть подозрение, что этого француза не стоит недооценивать. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «челленджере» в Севилье. Например, в 1/4 финала 29-летний теннисист выиграл у испанца Альберта Рамоса, который еще не так давно входил в топ-100.

На US Open Эмери прошел один раунд квалификации, после чего проиграл талантливому бразильцу Жоау Фонсеке.

Также стоит отметить, что в начале марта Эмери прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пуя в этом матче можно поставить за 1.36, победу Эмери букмекеры предлагают за 2.98.

Прогноз: кажется, с явным фаворитом тут погорячились. Вполне вероятно, что Калин удивит соотечественника.

Рекомендуемая ставка: победа Эмери за 2.98.