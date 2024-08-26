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    Сможет ли Каррено-Буста пройти первый круг на US Open?

    Казо — Каррено-Буста. Ставка (к. 1.97) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Казо — Каррено-Буста
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    Пабло Каррено-Буста
    Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против француза Артура Казо в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Казо

    У французского теннисиста было успешное начало сезона, однако серьезного продолжения эта история не получила.

    В январе Казо стал победителем «челленджера» в Новой Каледонии, после чего дошел до четвертого круга на Australian Open.

    В Мельбурне 22-летний теннисист выиграл у Ласло Дьере, Хольгера Руне и Таллона Грикспора, после чего уступил в упорном матче Хуберту Хуркачу.

    Прогнозы и ставки на US Open

    После февральского турнира в Дубае у Казо началась черная полоса, которая продолжается уже полгода. За это время он выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Каррено-Буста

    Пабло на неделе перед американским мэйджором дошел до полуфинала в Уинстон-Сейлеме.

    Это первый серьезный успех испанца после возвращения в тур. Ему пришлось пропустить почти полтора года из-за травмы локтя.

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    • В 1/2-й Каррено-Буста не смог доиграть матч против Алекса Микельсена, снявшись при счете 7:6, 2:1 в пользу соперника. Скорее всего, это была мера предосторожности.

    Также стоит отметить, что бывшая десятая ракетка мира выиграл один матч на «Мастерсе» в Монреале и прошел два раунда на «тысячнике» в Цинциннати.

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    В Цинциннати больше всего удивила увеенная победа Каррено-Бусты над американцем Себастьяном Кордой (7:5, 6:1).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 2.57, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.51.

    Прогноз: Пабло, вопреки ожиданиям, удалось вернуться на свой прежний уровень. Поначалу ему не хватало соревновательной практики, но сейчас уже и с этим нет проблем. Скорее всего, испанец уверенно выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты с форой по сетам (-1,5) за 1.97.

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    Казо — Каррено-Буста: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Каррено-Буста пройти первый круг на US Open?
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