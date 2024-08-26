Казо
У французского теннисиста было успешное начало сезона, однако серьезного продолжения эта история не получила.
В январе Казо стал победителем «челленджера» в Новой Каледонии, после чего дошел до четвертого круга на Australian Open.
В Мельбурне 22-летний теннисист выиграл у Ласло Дьере, Хольгера Руне и Таллона Грикспора, после чего уступил в упорном матче Хуберту Хуркачу.
После февральского турнира в Дубае у Казо началась черная полоса, которая продолжается уже полгода. За это время он выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
Каррено-Буста
Пабло на неделе перед американским мэйджором дошел до полуфинала в Уинстон-Сейлеме.
Это первый серьезный успех испанца после возвращения в тур. Ему пришлось пропустить почти полтора года из-за травмы локтя.
В 1/2-й Каррено-Буста не смог доиграть матч против Алекса Микельсена, снявшись при счете 7:6, 2:1 в пользу соперника. Скорее всего, это была мера предосторожности.
Также стоит отметить, что бывшая десятая ракетка мира выиграл один матч на «Мастерсе» в Монреале и прошел два раунда на «тысячнике» в Цинциннати.
В Цинциннати больше всего удивила увеенная победа Каррено-Бусты над американцем Себастьяном Кордой (7:5, 6:1).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 2.57, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: Пабло, вопреки ожиданиям, удалось вернуться на свой прежний уровень. Поначалу ему не хватало соревновательной практики, но сейчас уже и с этим нет проблем. Скорее всего, испанец уверенно выйдет в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты с форой по сетам (-1,5) за 1.97.