Альберт Рамос-Виньолас
Маттео Берреттини
Рамос
Испанский теннисист в текущем сезоне до сих пор провел на харде лишь один матч.
В середине января Рамос потерпел разгромное поражение от норвежца Каспера Рууда на старте Australian Open. После этого он играл только на грунте.
В прошлом году Альберт сыграл на твердом покрытии девять матчей, в которых одержал одну победу и потерпел восемь поражений.
На US Open-2023 Рамос проиграл в первом круге американцу Алексу Микельсену (4:6, 3:6, 4:6).
Берреттини
Маттео не так давно вернулся в топ-50. Это случилось после его невероятно успешных выступлений на грунте.
В июле итальянский теннисист завоевал сразу два титула — сначала в швейцарском Гштаде, а потом в австрийском Кицбюэле.
Примечательно, что на этих турнирах Берреттини выиграл 20 сетов подряд. При этом в девяти случаях он переиграл соперников на тай-брейке.
Правда, после этого Берреттини провел лишь один матч — проиграл Хольгеру Руне на старте «Мастерса» в Цинциннати.
По всей видимости, сейчас Маттео экономит силы на осеннюю серию турниров, по итогам которых он планирует оказаться в топ-30.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Берреттини спокойно обыграет Рамоса. На победу испанца можно поставить за 18.50.
Прогноз: Маттео вряд ли пройдет дальше третьего-четвертого раунда, но в предстоящем матче у него точно не будет проблем.
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Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 28,5 за 2.01.