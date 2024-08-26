Итальянец Маттео Берреттини сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рамос — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рамос

Испанский теннисист в текущем сезоне до сих пор провел на харде лишь один матч.

В середине января Рамос потерпел разгромное поражение от норвежца Каспера Рууда на старте Australian Open. После этого он играл только на грунте.

В прошлом году Альберт сыграл на твердом покрытии девять матчей, в которых одержал одну победу и потерпел восемь поражений.

Прогнозы и ставки на US Open

На US Open-2023 Рамос проиграл в первом круге американцу Алексу Микельсену (4:6, 3:6, 4:6).

Берреттини

Маттео не так давно вернулся в топ-50. Это случилось после его невероятно успешных выступлений на грунте.

В июле итальянский теннисист завоевал сразу два титула — сначала в швейцарском Гштаде, а потом в австрийском Кицбюэле.

Примечательно, что на этих турнирах Берреттини выиграл 20 сетов подряд. При этом в девяти случаях он переиграл соперников на тай-брейке.

Правда, после этого Берреттини провел лишь один матч — проиграл Хольгеру Руне на старте «Мастерса» в Цинциннати.

По всей видимости, сейчас Маттео экономит силы на осеннюю серию турниров, по итогам которых он планирует оказаться в топ-30.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Берреттини спокойно обыграет Рамоса. На победу испанца можно поставить за 18.50.

Прогноз: Маттео вряд ли пройдет дальше третьего-четвертого раунда, но в предстоящем матче у него точно не будет проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 28,5 за 2.01.