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    Берреттини начнет US Open с разгромной победы?

    Рамос — Берреттини. Ставка (к. 2.01) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рамос — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рамос — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Альберт Рамос-Виньолас

  • Испания
    •  Альберт Рамос-Виньолас 19:30 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •

    Рамос

    Испанский теннисист в текущем сезоне до сих пор провел на харде лишь один матч.

    В середине января Рамос потерпел разгромное поражение от норвежца Каспера Рууда на старте Australian Open. После этого он играл только на грунте.

    В прошлом году Альберт сыграл на твердом покрытии девять матчей, в которых одержал одну победу и потерпел восемь поражений.

    Прогнозы и ставки на US Open

    На US Open-2023 Рамос проиграл в первом круге американцу Алексу Микельсену (4:6, 3:6, 4:6).

    Берреттини

    Маттео не так давно вернулся в топ-50. Это случилось после его невероятно успешных выступлений на грунте.

    В июле итальянский теннисист завоевал сразу два титула — сначала в швейцарском Гштаде, а потом в австрийском Кицбюэле.

    Примечательно, что на этих турнирах Берреттини выиграл 20 сетов подряд. При этом в девяти случаях он переиграл соперников на тай-брейке.

    Правда, после этого Берреттини провел лишь один матч — проиграл Хольгеру Руне на старте «Мастерса» в Цинциннати.

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    По всей видимости, сейчас Маттео экономит силы на осеннюю серию турниров, по итогам которых он планирует оказаться в топ-30.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Берреттини спокойно обыграет Рамоса. На победу испанца можно поставить за 18.50.

    Прогноз: Маттео вряд ли пройдет дальше третьего-четвертого раунда, но в предстоящем матче у него точно не будет проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 28,5 за 2.01.

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    Рамос — Берреттини: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини начнет US Open с разгромной победы?
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