Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против американца Лернера Тина в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тин — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тин

Лернер Тин — главное открытие текущего турнира. Похоже, в Америке появился еще один талантливый теннисист.

С учетом квалификации 18-летний Тин провел в Уинстон-Сейлеме уже пять матчей.

В основной сетке Лернер начал с волевой победы над австралийцем Тристаном Скулкейтом.

Во втором круге Тин выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:2, 6:7, 7:6, а в третьем — у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 6:4, 6:3.

Также стоит обратить внимание на то, что перед этим Тин дошел до полуфинала на «челленджере» в Чикаго и до четвертьфинала в Лексингтоне.

Прогнозы на теннис

На следующей неделе Лернер дебютирует в топ-200. Скорее всего, парень будет стремительно приближаться к первой сотне рейтинга.

Каррено-Буста

Пабло тем временем продолжает демонстрировать прогресс после серьезной травмы локтя.

Испанец впервые после возвращения в тур выиграл три матча подряд.

В предыдущем раунде Каррено-Буста одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:3, 4:6, 6:3.

В остальных матчах на этой неделе бывшая десятая ракетка мира легко переиграл американца Омни Кумара (6:2, 6:0) и представителя Казахстана Александра Шевченко (6:2, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тина в этом матче можно поставить за 2.49, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: Тина действительно не стоит недооценивать, но, скорее всего, опытный испанец выиграет у талантливого соперника. Но вряд ли у Пабло получится разгромить американца.

Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты + тотал геймов больше 19,5 за 2.20.