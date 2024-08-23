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    Сможет ли Каррено-Буста обыграть 18-летнего американца?

    Тин — Каррено-Буста. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тин — Каррено-Буста
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    Пабло Каррено-Буста
    Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против американца Лернера Тина в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тин — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тин

    Лернер Тин — главное открытие текущего турнира. Похоже, в Америке появился еще один талантливый теннисист.

    С учетом квалификации 18-летний Тин провел в Уинстон-Сейлеме уже пять матчей.

    В основной сетке Лернер начал с волевой победы над австралийцем Тристаном Скулкейтом.

    Во втором круге Тин выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:2, 6:7, 7:6, а в третьем — у бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда — 6:4, 6:3.

    Также стоит обратить внимание на то, что перед этим Тин дошел до полуфинала на «челленджере» в Чикаго и до четвертьфинала в Лексингтоне.

    Прогнозы на теннис

    На следующей неделе Лернер дебютирует в топ-200. Скорее всего, парень будет стремительно приближаться к первой сотне рейтинга.

    Каррено-Буста

    Пабло тем временем продолжает демонстрировать прогресс после серьезной травмы локтя.

    Испанец впервые после возвращения в тур выиграл три матча подряд.

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    • В предыдущем раунде Каррено-Буста одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:3, 4:6, 6:3.

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    В остальных матчах на этой неделе бывшая десятая ракетка мира легко переиграл американца Омни Кумара (6:2, 6:0) и представителя Казахстана Александра Шевченко (6:2, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тина в этом матче можно поставить за 2.49, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.54.

    Прогноз: Тина действительно не стоит недооценивать, но, скорее всего, опытный испанец выиграет у талантливого соперника. Но вряд ли у Пабло получится разгромить американца.

    Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты + тотал геймов больше 19,5 за 2.20.

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    Тин — Каррено-Буста. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Тин — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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