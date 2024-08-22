Россиянка Камилла Рахимова сыграет против австралийки Присциллы Хон в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата США. Матч пройдет 22 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Хон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рахимова

Камилла четвертый год подряд может попасть в основную сетку американского мэйджора.

Правда, сразу стоит сказать, что в 2021-м и 2022-м она не прошла квалификацию, но в итоге оказалась в основе как лаки-лузер.

Текущий отбор Рахимова начала с уверенной победы над 21-летней Оксаной Селехметьевой — 6:3, 6:2.

В следующем матче 22-летняя теннисистка разгромила еще одну представительницу России — Марию Тимофееву (6:3, 6:0).

Прогнозы на теннис

Рахимова всего лишь второй раз в сезоне выиграла на харде два матча подряд. В конце июля она прошла квалификацию и один раунд в основной сетке турнира в Вашингтоне.

При этом в столице США Камилла очень достойно провела матч против Арины Соболенко (5:7, 6:4, 4:6).

Хон

Присцилла тем временем уже успела преподнести сенсацию. Во втором раунде отбора она не оставила шансов украинке Дарье Снигур — 6:1, 6:0. Есть подозрение, что соперницу что-то беспокоило.

На старте квалификации австралийская теннисистка одержала победу над 17-летней американкой Акашей Уробо — 6:3, 3:6, 6:3.

Примечательно, что перед этим у Хон была неприятная серия из семи поражений, которая началась еще в первой половине июня.

Также стоит отметить, что в этом году Хон выигрывала больше двух матчей только на небольших турнирах в Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.35, победу Хон букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: три года назад Камилла проиграла Присцилле в квалификации Уимблдона. Считаем, что сейчас у россиянки не должно быть проблем в матче с австралийкой.

Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 1.97.